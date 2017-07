Video: Veliki portret za velikega voditelja?

Italijanski umetnik izdelal ogromen Putinov portret

5. julij 2017 ob 19:37

Verona - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik je pred petkovim prihodom na vrh G20 v nemškem Hamburgu deležen svojevrstne pozornosti. Italijanski umetnik je na svojem posestvu izdelal ogromen, 135-metrski Putinov portret.

Umetnik Dario Gambarin je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zoral 25.000 kvadratnih metrov družinskega posestva blizu Verone. Na zemljo je nato s traktorjem narisal črte, ki predstavljajo Putinov portret. Kot je dejal umetnik, je želel s tem spodbuditi Putina in druge svetovne voditelje, da "najdejo rešitve za svetovne probleme".

"Kot umetnik sem želel povedati, da imajo ti ljudje na vrhu G20 moč, da rešijo težave. Pokušajo naj biti diplomatski in naj iščejo rešitve," je dejal 58-letni Gambarin, ki je v preteklosti izdelal že več takšnih portretov, med drugim tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Gre za t. i. land art oziroma zemeljsko umetnost kot umetniško gibanje, pri katerem je umetniško delo neločljivo povezano s krajino. Umetniki uporabljajo naravne materiale, kot so zemlja, kamen, les in voda.

Konec tedna vrh skupine G20

Ruski predsednik se bo z drugimi državnimi voditelji v petek in soboto udeležil vrha skupine G20 v nemškem Hamburgu. Srečanje bo potekalo v znamenju razhajanj med številnimi državami in ZDA zlasti glede podnebnih sprememb in trgovine. Ob robu bo potekal niz visokih srečanj, med drugim se bosta prvič sestala ruski in ameriški predsednik.

Umetnino si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

M. Z.