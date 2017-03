Video: Virska pustna mafija končala svoj mandat

Na pepelnično sredo se končujejo pustovanja

1. marec 2017 ob 13:41

Domžale - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na pepelnično sredo se končujejo še zadnja pustovanja. Kjer pusta niso pokopali že na pustni torek, bodo to storili danes. Ponekod pusta sežgejo, vržejo v vodo ali pa kar oboje. Na Viru pri Domžalah so ga zažgali na tamkajšnjem Saharskem griču. Pustna mafija se je tako za eno leto poslovila.

Razposajeni, a tudi žalostni pogrebci, člani virske pustne mafije, so se po štirinajstdnevnem veseljačenju odločili, da pusta obdolžijo za vse grehe, ki so jih zagrešili odkar so v pustni deželi Vir prevzeli oblast in da se od njega dostojno, žalostno in veselo poslovijo.

Po tem, ko mu je pustni župnik dal odpustek za vse norčije in prijetne grehe so ga ponesli na griček, ki mu pravijo saharski, in ga tam zažgali.

"Mi smo ves čas grešili na Viru. Se pravi zakone, ki veljajo od jutri naprej, smo grešili, naših, pustnih zakonov smo se pa držali ves čas," je povedal Peter Kosec - Pipi, vodja virske pustne mafije.

Ocenjujejo, da je bilo letošnje pustovanje na Viru najboljše, kar jih pomnijo. "Veliko ljudi na sami pustni zabavi in veliko udeležencev na samem pustnem karnevalu," je ocenil Mafijec, ki je dodal, da so se trudili po najboljših močeh.

Čeprav so bili pogrebci žalostni in hkrati veseli, so bili že zdaj odločeni, da bodo tudi prihodnje leto spet uvedli svoje pustne zakone.

VIDEO Pokop pusta na Viru

Miro Štebe, TV Slovenija