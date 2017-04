Video: Vrnitev Harryja Stylesa s precej drugačnim zvokom

Od One Direction do samostojne kariere

14. april 2017 ob 19:47

London - MMC RTV SLO

Harry Styles, ki je zaslovel kot član britanske fantovske skupine One Direction, je predstavil prvo samostojno skladbo, zdaj pa izdaja tudi prve podrobnosti o prvencu.

Plošči je nadel enostavno ime Harry Styles, poleg prve skladbe Sign of the Times pa bo na njej še devet novih pesmi, pri katerih je sodeloval z najrazličnejšimi glasbenimi ustvarjalci in producenti.

Na družbenih omrežjih je razkril, da bo ploščo izdal 12. maja, poleg že znane Sign of the Times pa bo vsebovala še Meet Me in the Hallway, Carolina, Two Ghosts, Sweet Creature, Only Angel, Kiwi, Ever Since New York, Woman in From the Dining Table.

Pri pripravi prvega samostojnega albuma je sodeloval z Jeffom Bhaskerjem (najbolj znan po delu s skupino fun. pri uspešnici Some Nights), Alexom Salibianom, Tylerjem Johnsonom (producent uspešnice Just Give Me a Reason), Kidom Harpoonom (med drugim je sodeloval s Florence + the Machine, Shakiro, Christino Perri in Shawnom Mendesom).

V intervjuju za BBC je Styles pred prvim predvajanjem skladbe poudaril, da je celotno ploščo dal v poslušanje Edu Sheeranu. "Ni izpostavil nobene skladbe, ki mu ne bi bila všeč. Dejal pa je, da mu je bila še posebej všeč ena skladba, ki je na koncu na samo ploščo nisem vključil." Ob tem je povedal, da je najbolj ponosen ravno na Sign of the Times. "A vseeno me je bilo premiernega predvajanja strah, saj skladbe še nikoli nisem predvajal občinstvu, ki bilo večje od desetih ljudi."

Kot poročajo britanski mediji, so ga nekateri že po prvem poslušanju skladbe začeli slogovno uvrščati ob bok velikim glasbenikom, kot so Pink Floyd in modernejši Coldplay ter Snow Patrol.

Na drugi strani so mnogi zastavili tudi vprašanje, ali je nekdanjega člana fantovske skupine sploh pravilno uvrščati ob bok tovrstnim ustvarjalcem. "Če se ob njegovi skladbi počutite tako, da ga takoj začnete primerjati s tovrstnimi imeni, potem je zadnje čase nekaj močno narobe tako z moderno kulturo kot z modernimi fantovskimi skupinami," piše The Guardian.

P. B.