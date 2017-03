Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lorde oz. Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, kot je pevkino pravo ime, je nase prvič opozorila leta 2013, ko je izdala skladbo Royals. Istega leta je tudi pristala na lestvici revije Time najvplivnejših najstnikov na svetu. Foto: Reuters Lorde se je med drugim podpisala tudi pod Yellow Flicker Beat - nosilno skladbo filmske uspešnice Igre lakote: Upor - 1. del (čeprav je javnost kot himno tega dela vzela skladbo The Hanging Tree, ki jo je v filmu odpela glavna igralka Jennifer Lawrence). Foto: Reuters Sorodne novice Lorde je najvplivnejša mlada glasbenica Lorde: Pure Heroine Miley Cyrus, poklekni pred novo vladarico popa Lorde Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Vrnitev Lorde - zelena luč za nov album

Pevka predstavlja svoj nov singel

2. marec 2017 ob 21:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Novozelandska osvežitev glasbenega prizorišča Lorde je predstavila dolgo pričakovan prvi singel Green Light, ki napoveduje izid drugega albuma.

Skladba, pod katero se kot producent podpisuje Jack Antonoff (član skupin Fun in Bleachers ter partner režiserke in igralke Lene Dunham), je lepa napoved, s čim bo postregla glasbenica v prihodnosti. Z Antonoffom sta namreč ustvarila skoraj celoten novi album. Že Green Light razkriva, da bodo skladbe veliko hitrejše, kot so bile na prvencu Lorde. Pri novem singlu pa predvsem izstopajo klavirski deli in močen refren, v katerem se spogleduje z elektronskimi ritmi.

Lorde je priznala, da je vložila precej truda v to, da bi se singel razlikoval od prejšnjih. "Ko sem napisala to skladbo, sem si rekla: 'Oh, to je to.' Kar naenkrat so smisel dobile tudi vse preostale skladbe na albumu," je dejala Lorde po poročanju spletne strani Bilboard.

Skladba govori o zlomljenem srcu (Lorde se je v času od izida prvenca razšla s svojim dolgoletnim fantom Jamesom Lowem). "To ni nekaj, o čemer pogosto pišem. Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem ugotovila, kako naj o tem pišem. Prvič se mi je tako močno zlomilo srce. In skladba v resnici govori o tistih trenutkih, ki se zgodijo, ko se tvoje življenje spremeni. In o tistih neumnih malih stvareh, proti katerim gravitiraš," je še pojasnila glasbenica.

20-letnica je srca glasbenih ljubiteljev osvojila z albumom Pure Heroine (na njem pa je bila tudi velika uspešnica Royals), s katerim si je prislužila številne nagrade - med njimi tudi dva grammyja. Če je mogoče verjeti govoricam, bo novi album prišel na digitalne platforme in prodajne police že ta mesec.

K. K.