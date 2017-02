Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Torta Pavlova brez belega sladkorja ni snežno bela, popestri jo kakav, v kremi pa jagodičevje. Foto: Dejan Ulaga/arhiv Pregreha brez greha

Video: Vroča čokolada in torta Pavlova

Recepta iz oddaje Pregreha brez greha

11. februar 2017 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Vroča čokolada - za 4 porcije vroče čokolade potrebujemo: 100 g temne čokolade brez sladkorja, 50 g mlečne čokolade brez sladkorja, 500 ml polnomastnega mleka, 300 ml polnomastne sveže smetane, vanilijev strok, prerezan po polovici, 200 g stepene smetane, šilce ruma zanj, šilce pomarančnega likerja zanjo.

Sladica ima nizek delež ogljikovih hidratov in je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

Recept je zelo enostaven, vse skupaj lepo počasi skoraj zavremo, razen stepene smetane, ki jo dodamo nazadnje.

Potem pa samo še uživamo v njej ... in ob njej ....

Preurejamo klasike ...

Torta Pavlova

Naša Pavlova je malo kontroverzna - brez belega sladkorja in ni snežno bela, saj jo popestri kakav, v kremi pa jagodičevje.

Recept za 4 osebe

Za meringo (oblat) potrebujemo: 4 beljake, 200 g eritritol sladkorja (Sukrin), žlica kakava, ščep soli, 60 g nasekljane temne čokolade, ki jo pred vmešavanjem stopimo, lupinica ter sok pol limone.

Sladica ima nizek delež ogljikovih hidratov in je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

Beljake in sladkor močno stepemo, med stepanjem dodamo sol, vse ostalo samo pripravimo in na koncu narahlo umešamo.

Pekač, obložen s peki papirjem, nadevamo z beljakovo meringo, oblikujemo v krog ter pečemo oz. sušimo na 100 stopinjah 180 minut. Priporočljivo je, da v pečici poleg obeh mering (oblatov) pečemo še kepico mase za osnovo, ki jo lahko preizkusimo med pečenjem – ko ni več "gumijasta", je pečena.

Za nadev potrebujemo: 300 ml smetane, 100 g mascarpone sira, jagodičevje, 100 g sesekljane temne čokolade ( seveda spet brez belega sladkorja), lupinica ene limete.

Osnovo iz posušenega snega vzamemo iz pečice, potegnemo z nje papir, jo položimo na servirni krožnik in počakamo, da se dno ohladi. Jagodičevje operemo, preberemo in odcedimo. Smetano z dodanim nadomestkom sladkorja (lahko tudi brez) čvrsto stepemo in dodamo še malo stopljene čokolade. Osnovo na debelo namažemo s smetanovim pripravkom, nato razporedimo po njej še jagodičevje, pokrijemo z drugo plastjo in damo po vrhu še malo nadeva, jagodičevja in čokolade.

Sladica ima vse, hrustljavost, teksture, kislost, kremenast okus, svežino ...

Dober tek!

VIDEO Pregreha brez greha, kuharska oddaja

Gorazd Potočnik (Pregreha brez greha)