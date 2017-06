Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Življenje na planini je poleti zelo pestro in družabno. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Začetek pašne sezone zaznamovali mladi harmonikarji

Velik praznik na Krvavcu

19. junij 2017 ob 20:41

Krvavec - MMC RTV SLO

Tradicija planinskega pašništva pri nas je dolga in bogata. V Sloveniji imamo 234 pašnih planin in na večini se je v teh dneh začela letošnja pašna sezona.

Na srečo se kmetje še vedno odločajo za poletno pašo na planinah, živino so prignali tudi na krvavške planine, kjer se bo do konca poletja paslo več kot 400 glav živine. Začetek pašne sezone oziroma dobrodošlico živini so na Krvavcu zaznamovali tudi mladi harmonikarji.

"Če je dovolj padavin in sonca, ni težav. Žival že poskrbi za pašo, mi pa tudi, da nismo preveč lačni in žejni. Ko so živali na planini, imamo mi počitnice," je dejal v Slovenski kroniki Franci Vrhovnik iz pašne skupnosti Kriška planina.

Na krvavških planinah se bo vse do začetka septembra paslo 410 glav živine. "Stalež živali ne upada, kmetij je pa kar nekaj manj, kot jih je bilo včasih, a te so povečale stalež," je še dodal Vrhovnik. Paša pa je tudi turistična popestritev poletne sezone na Krvavcu. A v teh dneh na planinah ne kraljuje le živina, povsod je polno tudi planinskega cvetja.

K. K., Jan Novak, Televizija Slovenija