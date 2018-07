Video: Zakaj v Zasavju praktično ni glasbenih festivalov?

Mnogi izmed njih se ne obdržijo

13. julij 2018 ob 21:33

Laško

Zasavje je regija, od koder prihajajo številni uveljavljeni slovenskih glasbeniki, kot so denimo Orleki in Koala Voice, a kljub temu se tam do zdaj še obdržal noben večji glasbeni festival.

V Zasavju ima zasedba Orlek, ki svoji zvrsti glasbe pravi kar knapnrol, posebno mesto. "No sej nekaj festivalov je bilo v 20, 30-letni zgodovini, tako da smo kar bili prisotni na teh festivalih in enega od teh prvih festivalov smo celo mi organizirali na Plazu v začetku 90. let," je za Televizijo Slovenija pojasnil Mitja Tori iz skupine Orlek.

A čeprav se njihov festival skozi zgodovino ni obdržal, pa so igrali drugje. "So nas povabili na razne festivale, ki so se dogajali, Domfrca v Trbovljah al Štuor v Hrastniku," še dodaja, a tudi omenjeni so skozi leta že zamrli.



Odgovorni urednik Radia Aktual in organizator Kumfesta Simon Prelesnik pojasnjuje, da so tovrstni festivali v Zasavju zahtevni, ker ni gospodarskega ozadja zaradi izredno težke pridobitve sponzorjev. Ravno zaradi tega bodo organizatorji Kumfesta sredi avgusta moči združili s študentsko organizacijo Hrastnik, ki je več kot deset let pripravljala festival Štuor. Festival, ki nastaja, bo najverjetneje največji do zdaj v Zasavju.

"V bistvu želja po Hi festivalu je že nekaj časa, mi smo bili vedno spodaj v mestu, kjer kampiranje ni omogočeno," pravi Jernej Peklar iz ekipe organizatorjev Hi festivala. Novo lokacijo so zdaj našli na neposeljenem območju med Hrastnikom in Trbovljami, kjer bo tridnevni festival poleg dnevnega dogajanja ponujal tudi prostor za kampiranje. "Na glavnem odru v četrtek bomo imeli rock, v petek pa soboto pa bo v bistvu žanrsko usmerjeno na jugo poprock, na elektro odru bodo pa različni žanri elektronske glasbe," še dodaja.

Težava, zakaj številni festivali v regiji do zdaj niso preživeli, pa je tudi v tem, da že nizka cena vstopnine drastično zmanjša obisk. "Ljudje bi šli radi ven in se zabavali, ampak treba je vedeti, da vsaka stvar stane," je zaključil Prelesnik.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Slovensko festivalsko poletje

P. B., Saša Kisovec (TV Slovenija)