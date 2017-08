Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mladenič se je med plesom sredi križišča odlično zabaval. Foto: You Tube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Zaradi makarene sredi križišča (najmanj) v pripor

Mladeniča aretirali v torek

23. avgust 2017 ob 10:49

Džeda - MMC RTV SLO

Savdijska policija je v torek pridržala 14-letnega mladeniča, ki je na prehodu za pešce plesal makareno - in ga obtožila neprimernega vedenja v javnosti.

45 sekund dolg posnetek najstnika, oblečenega v majico s kratkimi rokavi in krajše športne hlače, ki v Džedi sredi križišča pred avtomobili, ki čakajo na zeleno luč, pleše na uspešnico iz 90. let, je nastal že lani, nato pa postal prava spletna senzacija. A sočasno je pritegnil tudi manj zaželeno pozornost savdijskih varuhov zakona, ki so se lotili iskanja mladeniča in ga zdaj tudi našli. Pridržali so ga in zaslišali zaradi neprimernega vedenja v javnosti.

Kakšna kazen mu grozi in na podlagi česa, za zdaj še ni jasno, so pa iz Meke sporočili, da fanta zaslišujejo tudi zato, ker je na neprimeren način oviral promet. Macarena, španska plesna uspešnica iz 90. let, ki sta jo "zakrivila" člana dueta Los Del Rio, je konec prejšnjega stoletja obnorela svet tudi s pripadajočo koreografijo.

Nedavno se je za zapahi znašel tudi neki savdijski glasbenik, ki je na lokalnem glasbenem festivalu med nastopom naredil t. i. dab, plesni gib, pri katerem človek skloni glavo k svojemu pokrčenemu komolcu, drugo roko pa iztegne vzporedno s prvo. Ravno ta gib je že pred leti zmotil varuhe reda in morale v Savdski Arabiji, ki so ga prepovedali s pojasnilom, da spodbuja oz. promovira zlorabo prepovedanih mamil, pisanje savdijskih medijev povzema britanski Guardian.

T. K. B.