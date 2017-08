Video: Zaseženi tigrček je v odličnem stanju, tudi zobki mu že rastejo

Hitro je postal zvezda spleta

27. avgust 2017 ob 17:06

San Diego - MMC RTV SLO

Srca Američanov je ukradel posnetek malega bengalskega tigra, ki ga je najstnik v Mehiki kupil za 300 dolarjev in ga poskušal pretihotapiti v ZDA.

V sredo so cariniki izbuljili oči, ko so na mejnem prehodu Otay Mesa med nogami mladega potnika zagledali zvito kosmato kepo. Izkazalo se je, da gre za mladička bengalskega tigra, žival so nemudoma zasegli in jo predali v oskrbo veterinarjem v živalskem vrtu v San Diegu.

Luis Eudoro Valencia je možem postave priznal, da je živalco kupil za 300 dolarjev v Tijuani in jo skušal prepeljati domov v Kalifornijo. Obtožili so ga nedovoljenega tihotapljenja divje živali in mu prisodili 10.000 dolarjev varščine, septembra pa bo moral stopiti tudi pred sodnika.

Tigrčka pa so medtem skrbno preiskali in izkazalo se je, da je v dobrem zdravstvenem stanju. "Njegovo srce in pljuča zvenijo v redu, krvni rezultati so odlični. Za zdaj ga še hranimo po steklenički, vendar so mu že začeli rasti zobki in osebje bo imelo v prihodnjem tednu, dveh s tem veliko preglavic," se je posmejal veterinar Jim Oosterhuis.

Za zdaj nanj po protokolu za nove prišleke še vedno pazijo v karanteni, stran od drugih živali, radovedni obiskovalci, ki jih je navdušila prisrčna kepica, pa si ga lahko nekajkrat na dan ogledajo skozi stekleno pregrado. Končna odločitev, kje bo živalca našla novi dom, pa bo v rokah zvezne agencije za živalstvo.

T. H.