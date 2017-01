Video: Zima v živalskem vrtu - za živali dobro poskrbljeno

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Da se opice pozimi ne dolgočasijo, jih skušajo zamotiti z raznimi igrami in darili. Danes so jim podarili šale, ki so jih spletli otroci iz postojnskega vrtca. Foto: TV Slovenija

V živalskem vrtu so tropske živali v ogrevanih prostorih

6. januar 2017 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V ljubljanskem živalskem vrtu je za živali ob nizkih temperaturah dobro poskrbljeno. Tropske živali so zaprte v ogrevanih prostorih. Živali, ki prihajajo iz severnih krajev, so na mraz navajene. V teh dneh tako najbolj zebe oskrbnike živali.

Sibirskima tigroma slovenska zima ne more priti do živega. Na nizke temperature sta izmed več kot 500 živali ljubljanskega živalskega vrta najbolje prilagojena. "Za sibirske tigre mraz ni problem, tako da so te zimske razmere za njih prav super," je pojasnil Robert Prašnikar, oskrbnik v živalskem vrtu.

Popolnoma drugače je s šimpanzi, ki so čez zimo ves čas zaprti. V prostorih vzdržujejo temperaturo med 21 in 22 stopinj Celzija. "Spomladi jih spustimo ven, ko je temperatura 15 stopinj ali več," je povedala oskrbnica Mojca Harej.

Delavcev v živalskem vrtu zima ne more presenetiti. Nanjo se začnejo pripravljati že zgodaj jeseni.

"Takrat povečamo obroke, predvsem jelenjadi, medvedom in morskim levom, tako da si naberejo tudi podkožno maščobo. V tem zimskem času medvedi zelo malo jedo, in ker so se zelo znižale temperature, so se umaknili v svoje brloge," pojasnjuje biologinja Irena Furlan.

V živalskem vrtu je hrane v izobilju tudi pozimi, živali pa varčujejo z energijo in se gibajo le toliko, da jim sončni žarki ne uidejo.

D. S., Matija Mastnak, TV Slovenija