Video: Znanih je 16 nastopajočih na Emi 2018

8. december 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ema bo naslednje leto razdeljena na dva dela, in sicer na predizbor in finalni izbor, ki bosta potekala februarja. V predizboru se bo predstavilo šestnajst pesmi. Osem se jih bo uvrstilo v finalni večer.

V predizboru bodo nastopili (zapisani v abecednem vrstnem redu imen): Anabel, BQL, Gregor Ravnik, Ina Shai, Indigo, KiNG FOO, Lara Kadis, Lea Sirk, ManuElla, Marina Martensson, MILA, Nika Zorjan, Nuška Drašček, Orter, Proper in Tanja Ribič.

16 pesmi je med 108 prijavami izbrala štiričlanska strokovna izborna komisija, ki so jo sestavljali glasbenica, pevka in predstavnica na Pesmi Evrovizije 2011 Maja Keuc, glasbenica in profesorica kitare Eva Hren, glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene ter glasbenik, kitarist in avtor glasbe Tadej Košir.

Največja novost letošnjega razpisa je bilo pravilo, da morajo avtorji oziroma izvajalci prijaviti pesem, ki je napisana za izvedbo v slovenskem jeziku. Tako bodo izvajalci v predizboru predstavili svojo pesem v slovenskem jeziku.

Spremenjen sistem izbiranja

Slovenskega predstavnika na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije bodo izbrali gledalci in poslušalci ter žirije. Razmerje ocen oz. točkovanja žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50.

Iz predizbora se bo v finale uvrstilo osem pesmi, štiri po izboru gledalcev in poslušalcev ter štiri po žiriji, ki bo štela sedem članov (eden od sedmih članov žirije bo predstavnik Razvedrilnega programa Televizije Slovenija, organizatorja prireditve).

V finalnem izboru pa bo o potniku na Evrovizijo poleg glasov poslušalcev in gledalcev odločalo še šest žirij, ki jih bo sestavljajo po pet članov.

Žirije za finalni izbor bodo razdeljene po različnih sklopih, in sicer jih bo sestavljala žirija glasbenih izvajalcev (pevci in drugi izvajalci), žirija glasbenih ustvarjalcev (avtorji glasbe, besedil, aranžmajev) in producentov, radijska žirija (radijski uredniki, novinarji, voditelji), televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe), žirija oboževalcev Pesmi Evrovizije (člani uradnega kluba oboževalcev Pesmi Evrovizije, OGAE Slovenija) in mednarodna žirija (glasbeni izvajalci in ustvarjalci, televizijski in radijski ustvarjalci, novinarji, predstavniki založb/založniki).

Pesem Evrovizije 2018

Salvador Sobral je na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije v Kijevu s pesmijo Amar pelos dois pripel prvo zmago Portugalski. Glavno mesto Lizbona bo tako naslednje leto prvič gostila pesem Evrovizije, na kateri bo nastopilo kar 43 držav. Prvi polfinalni večer bo 8. maja, drugi 10. maja, veliki finale pa 12. maja 2018.

Spodaj lahko preverite tudi seznam izvajalcev (zapisani v abecednem vrstnem redu imen) z delovnimi naslovi pesmi, ki bodo nastopili na predizboru Ema 2018.

Izvajalec (razvrščeni v abecednem vrstnem redu) Pesem (delovni naslovi) Anabel Pozitiva BQL Ptica Gregor Ravnik Zdaj je čas Ina Shai V nebo Indigo Vesna KiNG FOO Žive sanje Lara Kadis Zdaj sem tu Lea Sirk Cirque ManuElla Dan potem Marina Martensson Blizu MILA Svoboda Nika Zorjan Uspavanka Nuška Drašček Ne zapusti me zdaj Orter Tisoč let Proper Ukraden cvet Tanja Ribič Ljudje

