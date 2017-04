Video: Županu Rige jo je med pogovorno oddajo zagodel radovedni maček

Ljudje so se takoj spomnili Roberta E Kellyja

9. april 2017 ob 16:47

Riga - MMC RTV SLO

Pred mesecm dni smo poročali, kako sta jo profesorju političnih ved v videointervjuju za BBC zagodla njegova malčka, županu Rige pa jo je zdaj mačka.

Prvi mož latvijske prestolniceje v svoji redni tedenski pogovorni oddaji na spletu ravno odgovarjal na vprašanja meščanov, kako si mesto prizadeva za krpanje lukenj na cestah, ko se je po mizi prisprehodila njegova mačka Dumka.

A prihod črne kosmatinke z belimi tačkami v kader še ni bil najbolj smešen del - Dumka se je namreč napotila naravnost k županovi skodelici s kavo in vanjo potisnila svoj gobček.

40-letni Ušakov jo je mirno gledal, nato se mu je čez obraz razlezel nasmešek in je puhasto nagajivko nameraval celo pobožati, vendar je hitro skočila z mize.

Predstavnik za odnose z javnostmi Viktors Smirnovs je pojasnil, da se jim je prizor zdel nadvse smešen, zato se je mestna hiša odločila, da bo video še enkrat objavila, na svojem Faceboooku in Youtubovem kanalu pa ga je delil tudi župan sam in zbral že skoraj 300.000 ogledov.

Spomnimo ...

Še večja viralna uspešnica pa je postal že zgoraj omenjeni BBC-jev videointervju, ko je profesor političnih ved Robert E Kelly spregovoril o političnem položaju v Južni Koreji.

Profesorju je namreč na samem začetku intervjuja z voditeljem Jamesom Mendezem v delovno sobo pritekla triletna hčerka, ki jo je Kelly skušal odriniti, a se deklica ni pustila motiti. Za nameček je v sobo s hojico pridrvel sin. Situacijo je razrešila žena, ki je z ekspresnimi manevri malčka odvlekla iz sobe.

Kelly se je v zadregi opravičil za nastali položaj in nadaljeval intervju, video pa je zaokrožil po spletu in postal prava uspešnica - ogledalo si ga je že več kot 23 milijonov ljudi.

Kellyjeva žena Jung A Kim je pozneje pojasnila, da mož po navadi zaklene vrata pisarne, ko daje intervjuje, tokrat pa je očitno na to pozabil. Medtem so imeli drugi trije člani družine v dnevni sobi prižgano televizijo, da bi gledali in posneli pogovor v živo. Ko pa je štiriletna Marion na zaslonu zagledala očka, je začela navdušeno poskakovati in uganila, kje oče intervju snema in se odpravila proti kabinetu. Na mamino grozo je naletela na odprta vrata in nasmejala cel svet.

T. H.