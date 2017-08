Video: Zvoki Dolomitov – koncert v družbi tritisočakov

Glasbeni festival v italijanskem pogorju

6. avgust 2017 ob 14:33

Sella - MMC RTV SLO, RTV SLO

V vročih dneh številni ohladitev iščejo v visokogorju. Tisti, ki so se odločili za Dolomite, so lahko ob tem uživali v prav posebnem glasbenem festivalu Zvoki Dolomitov.

Prelaz Sella, ki leži na dobrih 2200 metrih nadmorske višine, obdajajo pa ga sami tritisočaki, vsako poletno sredo gosti kakšen poseben dogodek in se ob tem zapre za vse razen za avtobuse, kolesa, električne avtomobile in električne motorje ter pohodnike. Navadno se v visokogorskem okolju odvijajo koncerti, enogastronomski dogodki, debatni popoldnevi, vodeni pohodi z geologi in podobno.

Janko Petrovec je prelaz Sella obiskal na dan, ko je tam gostoval festival I Suoni delle Dolomiti ali Zvoki Dolomitov. Festival, ki je organiziran že 23. leto, bo letos obsegal 24 koncertov. Začel se je 7. julija, koncertom z raznoliko glasbo pa bo na različnih krajih mogoče prisluhniti vse do 31. avgusta.

M. Z., Janko Petrovec, RTV SLO