Vince Vaughn vozil pod vplivom substanc in oviral preiskavo

Poročen in oče dveh otrok

11. junij 2018 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriškega igralca Vincea Vaughna so v noči na nedeljo losangeleški policisti aretirali zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc. Nekaj ur kasneje so ga po plačilu varščine izpustili.

48-letni zvezdnik je sedel za volanom vozila, na sovoznikovem sedežu pa je bil še en moški, piše CNN. Policisti so sprva dejali, da je bil igralec aretiran zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, upiranja, zavlačevanja in onemogočanja aretacije. Enako se je obnašal sovoznik. Nato so s policijske postaje Manhattan Beach dodali, da se "Vaughn ni fizično upiral aretaciji, je pa oviral preiskavo dogodka". "Policistom ni bilo treba uporabiti sile," so dodali policisti.

Oba so odpeljali v pripor na omenjeni policijski postaji, ki sta ga po plačilu varščine, katere višina ostaja skrivnost, že zapustila.

Vaughn je kariero začel v televizijskih serijah, nato pa se je prebil tudi na filmska platna. Med njegove največje uspešnice sodijo Lovci na družice, Modeli stare šole, Dodgeball, Greva narazen, Vse za sina, Izgubljeni svet: Jurski park, Vrnitev raj, ...

Tabloidi so o njem obsežno poročali leta 2005, ko se je zapletel v romanco z igralko Jennifer Aniston. Razšla sta se dobro leto kasneje. Leta 2009 se je zaročil s kanadsko nepremičninsko posrednico Kylo Weber, s katero sta se 2. januarja leta 2010 poročila. Imata tudi dva otroka.

A. P. J.