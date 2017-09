Visoka sedmica

BMW X7 iPerformance Concept

11. september 2017 ob 07:30

München - MMC RTV SLO

BMW bo v Frankfurtu pokazal študijo velikega športnega terenca, s katerim želi zaokrožiti svojo ponudbo luksuznih športnih terencev. Gre za hibridnega velikana, ki ponuja udobje za šest potnikov.

Oblikovni jezik bavarske znamke se počasi razvija v novo smer in konceptni športni terenc X7 kaže prve obrise teh sprememb. Gre za izjemno velik avtomobil, ki s tremi vrstami sedežev sprejme do šest potnikov in je videti kot dvignjena serija 7, posajena na 23-palčna kolesa. Spredaj ga označuje kontrast med ogromno masko v obliki ledvičk ter zašiljenimi laserskimi žarometi. Bočna linija razkriva velike steklene površine, zadek pa krasijo prav tako zašiljene luči v povezavi s kromirano letvico.

Notranjost razkriva prečiščene linije, pri čemer armaturna plošča kaže usmerjenost proti vozniku. Namesto merilnikov je nameščen 31,2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon, ki skupaj z zaslonom na sredini armaturne plošče prikazuje vse potrebne informacije. Vozniku so namenjeni sistem iDrive ter najnovejše informacijskozabavne vsebine in funkcije povezljivost, ki so obenem na voljo tudi potnikom v drugi vrsti. Veliko pozornosti je posvečene ambientalni osvetlitvi, ki združuje tehniko LED ter laserske linije na panoramski strehi.

S prednostmi hibridne tehnologije

BMW je svojemu največjemu športnemu terencu do zdaj nadel oznako iPreformance, ki združuje najnovejše BMW-jeve tehnologije eDrive in turbobencinske motorje TwinPower Turbo. Le-ta tudi zelo velikim vozilom omogoča doseganje dobrih rezultatov na področju porabe in izpustov, ki v električnem načinu vožnje dosegajo ničelno stopnjo. Poleg priključno hibridne različice, na kar nakazujejo vratca priključka za polnjenje na blatniku, bodo zanj gotovo na voljo tudi klasični šestvaljniki ter 4,4-litrski V8 s 332 kilovati (445 KM).

Veliki SUV se bo pridružil BMW-jevi ponudbi najbolj luksuznih modelov, študijo pa bomo lahko videli že jutri na salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol