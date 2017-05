Visoka zaporna kazen za dolgoprstega zvezdniškega menedžerja Schwartza

Tožilstvo je zahtevalo pet let zapora

4. maj 2017 ob 17:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Jonathan Schwartz, ki je pevki Alanis Morissette ukradel pet milijonov dolarjev, drugim slavnim klientom pa še dodatna dva milijona, mora za šet let za rešetke.

47-letnega menedžerja so obtožili goljufije, saj so mu očitali, da je del denarja, ki ga je zaslužila kanadska pevka, nakazal na svoje račune. Schwartz je s pevko sodeloval med letoma 2009 in 2016, med drugim je vodil njene bančne račune in v njenem imenu plačeval stroške, med sojenjem pa se je izkazalo, da je žrtev njegovih goljufij še več.

Za svoja dejanja je okrivil zasvojenost z igrami na srečo, pred sodnikom je krivdo priznal in jo obžaloval v upanju, da jo bo lahko odnesel zgolj z letom dni za rešetkami. "Vse svoje življenje bom prosil odpuščanja," je potarnal.

Upal je na precej nižjo kazen

A tožilstvo se ni strinjalo s tem, da bi jo tako poceni odnesel - zanj so zahtevali pet let zapora, toda sodnica Dolly Gee je bila še bolj neusmiljena. Prisodila mu je še leto dni zapora več od zahtevanega in pojasnila, da je prepričana, da si zasluži več časa za rešetkami zaradi "gole predrznosti svojih dejanj".

Prav tako mu je naložila, da mora v povračilo škode plačati tudi 8,6 milijona dolarjev.

Za dolgo kazen za Schwartza se je zavzela tudi Morissettova in dejala, da ji je ukradel sanje, saj mu je zaupala svoje finance, on pa ji je sistematično in preračunljivo kradel. Zatrdila je, da bi morala, če bi svoje početje nadaljeval, v roku treh let razglasiti osebni bankrot.

Morissettova zadovoljna

Alanis je v zasebni tožbi Schwartzu sicer očitala, da ji je s tem, ko je denar brez njenega dovoljenja nakazal na svoje račune, povzročil za 15 milijonov dolarjev škode. Da je z njenimi financami nekaj narobe, je pevko opozoril njen novi menedžer, ki si ni znal pojasniti nenavadnega dogajanja na njenih bančnih računih. Tožbo je pozneje ovrgla, saj so s podjetjem GSO, kjer je bil Schwartz zaposlen, dosegli zunajsodno poravnavo.

Morissettova je zaslovela leta 1995 z albumom Jagged Little Pill, na katerem so se znašle osebnoizpovedne skladbe, kot so You Oughta Know, Hand In My Pocket, You Learn, Head Over Feet in seveda Ironic. Kanadska kantavtorica je do danes prodala več kot 60 milijonov albumov po svetu, revija Rolling Stone pa jo je imenovala celo za kraljico alternativnega rocka.

T. H.