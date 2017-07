Visoke temperature in razbeljen avtomobil velika nevarnost za vožnjo

Vpliv visokih temperatur na voznikove možgane

21. julij 2017 ob 06:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnje avtomobilsko poletje zaznamujejo vročina, gneča na cestah in žal tudi tragične nesreče. Le-te strokovnjaki za promet in varno vožnjo pripisujejo tudi utrujenosti voznikov in vročini, ki vpliva na voznikove možgane, na kar opozarjajo tudi zdravstveni delavci.

Na cesti od Ilirske Bistrice proti Topolcu se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 56-letni motorist. Po podatkih policije je motorist v ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

48-letni motorist je vozil za svojim prijateljem, prav tako motoristom, v smeri Slovenske Bistrice. V desnem ovinku je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno pripeljal 24-letni državljan Bosne in Hercegovine.

To sta le dve tragični nesreči v mesecu juliju, zato policisti v cestnem prometu vse udeležence še posebej pozivajo, da so v poletni vročini nadvse previdni, saj se pri voznikih pogosteje pojavi utrujenost, ta pa močno vpliva na zbranost. Prometna varnost se namreč v poletnih mesecih običajno poslabša.

Zagotovo se zaradi vročine zgodi več prometnih nesreč

Poletni meseci so z vidika statističnih podatkov v povprečju bolj kritični, zato se morajo vozniki in vsi ostali udeleženci v prometu zavedati nevarnosti toplotnega udara in posledic visokih temperatur.

"Zagotovo se zaradi vročine zgodi v poletnih mesecih več nesreč, kot se je to zgodilo ob zadnjem vročinskem valu. Povečan je promet, ljudje so bolj nervozni, v vročini, ob temperaturah nad 30 stopinj, pa zagotovo telo postane veliko bolj utrujeno, izčrpano, pozornost pade," pojasnjuje koordinatorka Zdravstveno vzgojnega centra ZD Maribor, Nataša Vidnar.

Kako se pravilno spopasti z vročino na poti?

Strokovnjakinja za zdravje svetuje, da je treba zaradi utrujenosti in vročine med vožnjo vzeti odmor vsaki dve uri. A da bi si odpočili, se ne smemo se ustaviti kar kjer koli, sredi ceste ali na odstavnem pas (niti za minuto), ampak na počivališčih, ki so temu namenjena.

"Treba je izstopiti iz avtomobila, se pretegniti, še bolje varno sprehoditi in predvsem rehidrirati telo," svetuje Vidnarjeva, ki priporoča pitje vode, navadne, brez dodatkov, po požirkih, ves čas. Po njenih besedah je absolutno prepovedano pitje alkohola, niti požirka, ker je tvegan, nevaren in predvsem povzroča še večjo utrujenost in celo zaspanost (sploh pri daljših vožnjah).

Pravilna uporaba klimatskega sistema

Vročine se ubranimo tudi z brezhibno delujočo klimatsko napravo. Vidnarjeva pravi, da si v avtomobilu pravilno nastavimo temperaturo, za tri do največ sedem stopinj nižjo, kot je temperatura zunaj, ker drugače lahko pride do šoka. Pihanje zraka nastavimo v tla in ohladimo avtomobil pred vožnjo ali vstopom vanj ali ga predhodno prezračimo (odpremo okna, še bolje pa je, če odpremo vsa vrata). S prepihom vozilo hitro ohladimo za kakšno stopinjo, klimatski sistem pa bo imel tako manj dela.

Strokovnjakinja za vožnjo priporoča tudi primerno obutev. Ne vozimo z japonkami, natikači, sandali z visoko peto, oblačila naj bodo lahka, zračna, na glavi med vožnjo ne smemo imeti pokrivala, ker nas še dodatno ovira pri vožnji.

V eni od preteklih oddaj Avtomobilnost smo se podrobno posvetili tudi pravilnemu hlajenju avtomobila.

Gregor Prebil