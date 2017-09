Visoko noseča Julia Stiles se norčuje iz lastne poroke "na hitro"

Igralka bo kmalu zibala

27. september 2017

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka in bodoča mamica Julia Stiles, ki je 90. letih zaslovela predvsem z vlogami v najstniških komedijah, je postala poročena gospa in se na ta račun tudi pošalila.

36-letna zvezdnica nove serije Riviera, ki je julija potrdila, da z zaročencem Prestonom J. Cookom konec leta pričakujeta prvega otroka, je na Instagramu zdaj objavila njuno poročno fotografijo.

Umetniška slika prikazuje par na plaži, njunih obrazov se ne vidi, saj je fokus kamere usmerjen na zaobljen nosečniški trebušček, ki ga pestuje nevesta in na katerem počiva tudi ženinova roka, na njunih rokah pa se svetita poročna prstana.

Ob fotografiji je dodala še hudomušen pripis, v katerem je uporabila angleški izraz "shotgun wedding" in se tako sarkastično vprašala, kdo si ne bi želel imeti poroke, ki je ne organiziraš zaradi lastnih želja, ampak zato, da bi se izognil sramoti zaradi spolnosti pred poroko in nezakonskega otroka.

Igralka že od otroških let

Par se je spoznal leta 2015 na snemanju filma Go with Me, kjer je bil Cook asistent snemalca, na božični večer istega leta pa sta se med počitnicami v Kolumbiji tudi zaročila. To je prvi zakon za Stilesovo. Igralka je bila v preteklosti v zvezi z igralcem Davidom Harbourom, povezovali pa so jo tudi z Josephom Gordonom-Levittom, soigralcem iz filma 10 razlogov, zakaj te sovražim, videli pa smo jo v tudi najnovejšem delu filmske franšize Bourne.

V New Yorku rojena svetlolaska se je v igralske vode podala že v otroških letih. Najprej je nastopila v televizijski seriji Ghostwriter, prvo priložnost v filmskem svetu pa je dobila v drami I Love You, I Love You Not.

Who doesn't love a shotgun wedding? A post shared by Stiley Jay (@missjuliastiles) on Sep 26, 2017 at 10:01am PDT

