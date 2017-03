Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Okusno in osvežilno! Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vitlof z agrumi in piščancem

Preprosta in hitra solata

31. marec 2017 ob 13:01

MMC RTV SLO

Sestavine: 2 glavici vitlofa, pomaranča, rdeča grenivka, 40 dag piščančjega fileja, oljčno olje, sol, poper.

Piščančji file oplaknemo, osušimo in natremo s soljo. Z obeh strani ga dobro opečemo na vročem olju, nato pa pustimo, da se ohladi.

Pomarančo in grenivko olupimo, jima odstranimo čim več bele kožice, krhlje pa prerežemo na pol. Vitlof očistimo, operemo in narežemo. Ohlajeno meso narežemo na tanke rezine.

Krhlje pomaranče in grenivke, vitlof in piščanca pokapamo z oljčnim oljem, zmešamo in začinimo s soljo in poprom. Po želji solati dodamo jabolka, grozdje, radič, opečene kruhove kocke ...