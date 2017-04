Vizija prenove Sao Paula prinesla uspeh slovenskim študentom

Tri skupine študentov z oddelka za krajinsko arhitekturo

26. april 2017 ob 14:09

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Sodelovanje na študentskem urbanističnem natečaju Schinler Global Award 2017 je na zaključku v Sao Paulu študentom z Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prineslo nagrado in dve priznanji.

Med 12 finalistov so se uvrstile tri skupine slovenskih študentov, sicer pa je na natečaj prispelo 170 rešitev z vsega sveta. Študentje so za nalogo dobili projektiranje prenove 12-milijonskega Sao Paula, enega izmed najpomembnejših mest Južne Amerike. Žirija se je glede nagrajencev odločala v skoraj 10-mesečnem postopku.

Vprašanje življenja v sodobnem mestu

Rešitve se osredotočajo na vpliv in posledice sedanjih in prihodnjih sistemov mobilnosti, družbene razslojenosti in okoljskih degradacij. Tako so raziskovali temeljna vprašanja o življenju v sodobnih mestih, infrastrukturi in javnem prostoru. Pripravili so različne koncepte in razvojne modele, ki vključujejo širok razpon znanj in sistemsko razmišljanje na področju urbanizma. Žirijo je vodil akademski partner Schindler Group profesor Kees Christiaanse z ETH Zürich.

Trojica ovenčanih slovenskih arhitekturnih rešitev

Skupina študentov v sestavi Urška Eler, Nina Jakša, Dominik Jakša in Tjaša Kimovec je za projekt Faveloso dobila častno priznanje, dve skupini študentov pa sta za predstavljeni rešitvi prejeli posebno priznanje s štipendijo. Tadeja Ažman, Lara Bolković in Nejc Greben so za predstavljeno rešitev Rethinking Public Space prejeli posebno priznanje s štipendijo.

Prav tako priznanje s štipendijo pa so prejeli Tine Horvat, Barbara Kostanjšek in Petra Pečan za predstavitev rešitve Urban Agritecture. Rešitve so študentje oblikovali v skupinah v Studiu 2 pod mentorstvom Darje Matjašec ter somentorstvom Nejca Florjanca in Tomaža Pipana.

Natečaj vsako drugo leto razpiše Schinler Group v sodelovanju z akademskim partnerjem ETH Zürich. Nagrado podeljujejo vsako drugo leto, na prejšnjem natečaju leta 2015 je bil predmet kitajsko mesto Šendzen. In tudi takrat se je Oddelek za krajinsko arhitekturo (Davor Dušanić in Maë Trémaudan pod mentorstvom Darje Matjašec) uvrstil v finale, in sicer s predlogom Urban Village.

Nagrado so letos podelili štirinajstič, tokrat je šla v roke skupine študentov s Fakultete za arhitekturo in urbanistiko (FAUUSP) iz Sao Paula, drugo nagrado je prejela skupina s švicarske ETH Zürich, tretjo pa skupina študentov s tehnološke univerze Fudžjan na Kitajskem.

P. G.