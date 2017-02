Vlado v najstarejšem mestu prevzemajo kurenti in druge šeme

Odprtje kurentovanja s tradicionalno etnografsko povorko

18. februar 2017 ob 08:25,

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Ptujsko kurentovanje, največja tovrstna prireditev pri nas, se tradicionalno začenja z etnografsko povorko in predajo oblasti 16. princu karnevala, plemenitemu Janezu Maksimilijanu Gregoriču.

Na festivalu, ki ga tokrat pripravljajo že 57. leto zapored in ki velja za največjo organizirano pustno karnevalsko prireditev v Sloveniji, pa tudi v osrednji Evropi, se bo zvrstilo več kot 200 različnih dogodkov.

Organizatorji napovedujejo, da se bo na treh osrednjih povorkah predstavilo 110 različnih skupin mask, od tega 22 iz tujine. Obiskovalci bodo lahko poleg najbolj znanih domačih pustnih likov občudovali izvirne maske iz Bolgarije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Romunije, Nemčije, Makedonije, Belgije, Francije, Škotske, Srbije in letos prvič tudi Venezuele.

Že na današnji povorki si bo mogoče ogledati več kot 500 kurentov iz vseh koncev Podravja ter številne druge tradicionalne slovenske pustne like, kot so kopjaši, cigani, orači, ruse, piceki in medvedi.

Kurenti in druge šeme bodo po ulicah Ptuja rajali 10 dni

Avtohtoni pustni liki bodo nato ves teden rajali po ptujskih ulicah in se zvečer zabavali na različnih glasbenih dogodkih v tamkajšnji karnevalski dvorani. V petek zvečer pripravljajo še nočno povorko, v soboto pa mestni pustni korzo oziroma povorka našemljenih meščanov, ki ima svoje začetke že v letu 1873 in predstavlja živi dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje mesta.

Največ ljudi v najstarejšem slovenskem mestu tudi letos pričakujejo prihodnjo nedeljo, ko bo potekala tradicionalna mednarodna povorka, ki si jo vselej ogleda več deset tisoč ljudi iz Slovenije in tujine. Po ponedeljkovem največjem karnevalskem srečanju vrtcev v tem delu Evrope, ki se ga vedno udeleži več kot tisoč malih šem iz vse Slovenije, bodo Kurentovanje na pustni torek sklenili s tradicionalnim pokopom Pusta.

Dobrodelna Obarjada za projekt Donirana hrana

Dopoldne bo v okviru kurentovanja na dvorišču minoritskega samostana potekala tudi množična dobrodelna prireditev Obarjada, na kateri pričakujejo okoli 5000 ljudi. Kot je pojasnil vodja organizacijskega odbora prireditve Igor Kolar, bodo na Obarjadi razdelili 4000 brezplačnih obrokov in predstavili dobrodelnost na različne načine. Ves izkupiček bodo namenili vzpostavitvi projekta Donirana Hrana na Ptuju, in sicer za nakup opreme za razdelilnico hrane in avtomobila za razvoz hrane, ter šolanju nadarjenih otrok iz socialno šibkih družin.

