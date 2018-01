Vloga v Igri prestolov Jasona Momoe skoraj stala kariere

24. januar 2018 ob 18:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čeprav je serija Igra prestolov predstavljala odskočno desko za marsikaterega igralca, ki se je pojavil v njej, se je z drugačno izkušnjo spopadel Jason Momoa - Hollywood mu je skoraj zaprl vrata pred nosom.

Momoa, ki je v seriji upodabljal lik Khala Droga, je po letu 2012, ko se je končalo njegovo sodelovanje z ustvarjalci serije, boril, da je prišel do avdicij.

"Kaj lahko narediš z Drogom? Ga daš v komedijo ... Ne ustreza veliko vlogam, veste," so bili najpogostejši komentarji, je priznal 38-letnik. "Bil sem potrt ... Potem sem spoznal komika Freda Armisena, ki me je vprašal, ali sploh znam govoriti angleško ... Strl mi je srce. To je bil razlog, zakaj nisem dobival novih ponudb za delo," je priznal Momoa v pogovoru z Jimmyjem Fallonom v njegovi oddaji The Tonight Show. Njegov lik v Igri prestolov je namreč govoril zgolj izmišljen jezik nomadskih vojščakov Dothraki.

Momoa, ki ima dva otroka z nekdanjo zvezdnico humoristične serije Cosbyjevi Liso Bonet, se je spominjal, da je po zelo mučnem obdobju, ko je bil brez službe, prejel klic, ki mu je spremenil življenje. Poklical ga je režiser Lige pravičnih Zack Snyder. "Celoten proces avdicije je bil precej nor," se je spominjal Momoa in nadaljeval: "Zack je velik oboževalec Igre prestolov."

Ko ga je Snyder poklical, Momoa ni bil prepričan, katero vlogo mu bo ponudil. "Šel sem na avdicijo za Batmana. Več kot očitno je Ben dobil to vlogo, zato sem si mislil, da bom dobil vlogo zlikovca. Boril se bom proti Batmanu in Supermanu. Nato pa mi je povedal, da bom igral Aquamana."

Vloga mu je spremenila kariero. Najprej se je pojavil v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice leta 2016, nato pa se je znova prelevil v Aquamana za potrebe filma Liga pravičnih. Letos pa prihaja še film, kjer bo v osrednji vlogi zgolj Aquaman - in z njim Momoa.

38-letnik je lansko jesen doživel medijski linč zaradi neprimerne šale na zborovanju Comic-Con. "Kar se tiče znanstvene fantastike, imam rad ta žanr, ker lahko v njem počneš številne stvari - lahko nekomu izstrgaš jezik iz ust in preživiš brez posledic ali pa posiliš lepo žensko," je izjavil Momoa in pustil svoje stanovske kolege in zbrano množico na zborovanju brez besed. Pozneje se je opravičil za svoje besede na Instagramu.

