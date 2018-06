Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Uporabljamo povsod, kjer potrebujemo citrusni okus, tako v sladicah kot morskih jedeh, solatah, jedeh s piščancem, omakah ... Foto: Pixabay Dodaj v

Vložene limone

Vsestransko uporabne

24. junij 2018 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: nekaj neškropljenih zrelih limon, sterilen kozarec za vlaganje, 150 g grobe morske soli, 120 g belega sladkorja, približno 2 dl limoninega soka, malo oljčnega olja.

Limone dobro opremo in osušimo ter narežemo na tanke kolobarje (ali poljubno) in jih v vreli vodi kuhamo približno pet minut. V posodi zmešamo sol in sladkor.

V kozarec za vlaganje nato izmenično nalagamo plast mešanice soli in sladkorja in plast limon vse do vrha. Limonine rezine natlačimo tako, da je v kozarcu čim manj zračnih mehurčkov, zalijemo s sokom limone. Preden zapremo, vrh zalijemo še z malo oljčnega olja.

Pustimo zaprto vsaj teden dni na sobni temperaturi, kozarec vmes le večkrat preobrnemo.

Ko enkrat odpremo, lahko hranimo več tednov hladilniku.

Uporabljamo povsod, kjer potrebujemo citrusni okus, tako v sladicah kot morskih jedeh, solatah, jedeh s piščancem, omakah ...

Sa. J., recept Metke Pragi (oddaja Dobro jutro)