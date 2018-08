Vogue v želji po spremembi odslej brez mladoletnih modelov

Mlada dekleta želijo obvarovati pred svetom mode

17. avgust 2018 ob 18:59

New York - MMC RTV SLO

Uredništvo priznane modne revije Vogue je napovedalo, da bralci na njihovih straneh ne bodo več videli modelov, mlajših od 18 let. Gre za potezo, s katero želi Vogue spremeniti merila, ki veljajo v modni industriji.

Pri ameriški izdaji revije Vogue so ob tem na svoji spletni strani objavili članek, ki opisuje začaran krog sveta mode. K dekletom že v mladih letih pristopijo agenti in modne agencije, nato so v želji po uspehu podrejene izčrpavajočemu delovnemu ritmu, ob tem pa jih nihče ne sprašuje po njihovih mnenjih in željah.

V članku je pojasnjeno tudi, da so modne znamke, ki so nekoč slavile supermodele, kot sta Naomi Campbell in Cindy Crawford, oblačila takrat izdelovale po meri svojih modelov. Z leti se je položaj spremenil in na modnih revijah se zdaj predstavi tudi do 50 različnih manekenk, modne hiše pa najemajo tista dekleta, ki lahko oblečejo najmanjše številke. In največkrat so to ravno najstnice.

"Nekoč so manekenke obleke pomerjale in oblikovalci so jih nato prilagajali njihovim telesom," je za Vogue povedal David Bonnouvrier, soustanovitelj in direktor newyorške modne agencije DNA Model Management. Ko je pojasnil, se je položaj obrnil: "Zdaj so izbrana dekleta, ki ustrezajo določeni obleki."

Uničujoče okolje za mlada dekleta

Kot pišejo pri Voguu, neusmiljen tempo današnje modne industrije za najstniške manekenke predstavlja nevarno delovno okolje. Poleg tega gre za okolje, ki pri teh dekletih ustvarja slabo samopodobo in spodbuja nezdrav način življenja. Čeprav pri Vogueu skušajo spremeniti način dela in miselnost, ki vlada v modni industriji, se ob tem zavedajo, da so dolga leta delovali na način, ki ga zdaj obsojajo.

"Dovolj. To ni pravi način za nas, ni pravi način za naše bralce, še posebej pa ne za mlade manekenke, ki se potegujejo za mesto v naši reviji. Čeprav ne moremo spremeniti preteklosti, se lahko zavežemo k ustvarjanju boljše prihodnosti," so še zapisali pri Vogueu. Njihovo odločitev je pozdravil tudi Svet modnih oblikovalcev Amerike (The Council of Fashion Designers of America).

