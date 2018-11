Vojake čaka pošta: "prijazna in ljubeča" Melania zavihala rokave

Stoječe ovacije za prvo damo

28. november 2018 ob 13:15

Prva dama ZDA Melania Trump in soproga ameriškega podpredsednika Karen Pence sta se na sedežu Ameriškega rdečega križa udeležili prazničnega pakiranja darilnih pošiljk za ameriške vojake na tujem.

Trumpova je ob tem opisala, kako lepo praznično je okrašena Bela hiša, in se zahvalila vojakom za služenje domovini.

Pošiljke za vojake so pakirale žene ministrov Trumpove vlade, pozdravila pa jih je glavna izvršna direktorica Ameriškega rdečega križa Gail McGovern. Karen Pence, njen soprog je podpredsednik Mike Pence, je povedala, da ima Melania Trump naravni dar, da je prijazna in ljubeča do drugih, prva dama pa je potem dobila stoječe ovacije pred svojim nastopom.

Praznično okrasje delijo mnenja

Omenila je novico o smrti treh ameriških vojakov v torkovem napadu v Afganistanu, pozvala k molitvi za vse vojake ter se tako njim kot njihovim družinam zahvalila, ker se žrtvujejo. Američane je pozvala, naj se med prazniki udeležujejo prostovoljnih dejavnosti, in omenila, da sta imela s soprogom prvi praznični sprejem, in sicer za prostovoljce, ki so okrasili Belo hišo.

Trumpova nikakor ne more izpeljati te naloge brez kritik. Lani so jo zbadali, da je praznična okrasitev Bele hiše preveč hladna, letos pa gredo kritike v obratno smer, saj vrsta rdečih božičnih dreves šaljivce spominja na like iz distopične nadaljevanke Deklina zgodba.

Ameriški vojaki na tujem v Iraku, Kuvajtu, Džibutiju in na Poljskem bodo v paketih dobili pokovko, testenine, piškote, čokolado in pijačo gatorade v prahu, arašide, milo, šampon, dezodorant, glavnik, kremo za britje, zobno ščetko in pasto ter med drugim tudi voščilnico s podpisom Melanie Trump.

