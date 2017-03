Vojvodinja Kate: Materinstvo je izziv, tudi sama kdaj podvomim o sebi

Zaveda se, da ima veliko več pomoči kot večina mater

24. marec 2017 ob 17:15

London - MMC RTV SLO

"Čez noč se spremeni tvoja osnovna identiteta. Od tega, da o sebi razmišljaš v smislu posameznika, si nato najprej mama."



Vojvodinja Kate je pred materinskim dnem na predstavitvi dokumentarca Out of the Blue, gre za vpogled v duševno zdravje v prvih letih starševstva, na Kraljevem kolidžu za porodništvo in ginekologijo v Londonu odkrito spregovorila o lastnih občutjih, povezanih z materinstvom.

"Nič te ne more pripraviti na to izkušnjo"

"Zame osebno je materinstvo čudovita izkušnja, ki mi je toliko dala. A kdaj pa kdaj je tudi velikanski izziv – celo zame, ki imam doma toliko pomoči, kolikor je večina mater nima," je povedala 35-letna vojvodinja Cambriška. "Nič te ne more pripraviti na to silovito izkušnjo in vnaprej pojasniti, kaj pomeni postati mama. Polna je kompleksnih občutij sreče, izčrpanosti, ljubezni in skrbi, nekakšna mešanica vsega tega. Čez noč se spremeni tvoja osnovna identiteta. Od tega, da o sebi razmišljaš v smislu posameznika, si nato najprej mama."

Kate – s princem Williamom sta se poročila pred skoraj šestimi leti v Westminstrski opatiji in imata dva otroka: triletnega princa Georgea in 22-mesečno princeso Charlotte – je nadaljevala, da za materinstvo ni nikakršnega priročnika, ki bi ti povedal, kaj je prav in kaj ne: "Preprosto si moraš izmisliti svoja pravila in se kar najbolj truditi, da dobro skrbiš za svojo družino. Za veliko mater, tudi zame, to včasih lahko vodi v pomanjkanje samozavesti in občutek nevednosti. Za nekatere pa je vse skupaj še toliko težje, ker imajo težave z duševnim zdravjem."

Vojvodinja Kate je zato mame, ki se spopadajo z občutki tesnobe in potrtosti, pozvala, naj poiščejo pomoč in ne dojemajo tega kot znak šibkosti, materinstvo pa da je velikanska odgovornost in da bi se morali tega bolj zavedati, mame podpirati in ceniti njihovo trdo delo.

A. K.