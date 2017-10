Volkswagen bo krčil mrežo prodajnih salonov in prodajal na spletu

Strategija za zmanjšanje stroškov

11. oktober 2017 ob 08:27,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 09:27

München - MMC RTV SLO

Pri Volkswagnu načrtujejo krčenje evropske mreže prodajnih salonov, z uvajanjem spletne prodaje pa se želijo prilagoditi spreminjanju navad kupcev.

Zaradi dizelskega škandala ter posledično vlaganja v elektrifikacijo svoje prodajne palete skupina Volkswagen pri vseh svojih 12 znamkah uvaja različne varčevalne ukrepe. Z najnovejšo potezo želi za 10 odstotkov povečati učinkovitost in dobičkonosnost evropske prodajne mreže, ki šteje tri tisoč prodajalcev. Poleg tega želi zmanjšati stroške mreže ter podvojiti povprečni donos na prodajalca z enega na dva odstotka.

Selitev na splet

Direktor prodaje pri znamki Volkswagen, Juergen Stackmann je povedal, da so več let na vseh svetovnih trgih delali predvsem na krepitvi znamke ter da bodo ta proces v naslednjem letu ali dveh gotovo pospešili, tudi v Nemčiji. Ob tem ni razkril podrobnosti in števila prodajnih salonov, ki se jim bodo v okviru nove strategije odpovedali. Kupci velikoserijskih znamk, kot je Volkswagen za nakupe vse več uporabljajo splet, ki jim omogoča lažje primerjanje različnih ponudb. Zato Volkswagen v sodelovanju s prodajalci razvija skupni spletni portal, pri čemer Stackamnn ni še želel razkriti podrobnosti.

Stroške bodo zmanjšali tudi z obsežnejšo uporabo informacijske tehnologije, kar bo prodajalcem omogočilo do 70 odstotkov prihranka časa pri servisiranju avtomobilov.

Volkswagnov povprečni evropski prodajalec zaposluje 35 ljudi, pri čemer bi lahko postopoma to število zmanjšali za štiri, temu osebju pa dodeli druge naloge. Z novimi pogodbami, ki jih bodo s prodajalci sklenili do začetka prihodnjega leta, se želi Volkswagen odpovedati pravici določanja števila zaposlenih ter s tem prodajalcem omogočiti zmanjšanje števila le-teh.

Martin Macarol