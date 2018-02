Volkswagen polo 1,0 TSI DSG: modernizira slovenski vozni park

Poudarki Med njegove glavne vrline štejemo prostornost

Test nove generacije

18. februar 2018 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tokrat preizkušeni avtomobil je slovenski avto leta 2018. Torej avtomobil, ki je dober v vseh pogledih in v pozitivnem smislu tudi izreden, torej boljši od povprečja svojih razrednih tekmecev! Skratka avtomobil, ki ga lahko priporočimo v nakup. Tudi mi smo glasovali zanj. Zakaj? Pojdimo po vrsti …

Volkswagen je seveda legendaren model, ki vsesplošno navdušenje vzbuja že skoraj pet desetletij. Vedno je predstavljal varno izbiro, vedno je ponujal vsega po malem, skratka bil je dober paket. A danes v avtomobilskem svetu vladajo razmere, v katerih morajo takšni klasiki ponuditi še kaj več kot pa samo dober paket klasičnih prednosti.

Krivi so seveda mali SUV-ji, torej razred avtomobilov, ki najhitreje povečuje število voznikov. Mali SUV-ji so namreč poleg tega, da nudijo vse, kar nudijo tudi klasični malčki, v splošnem bolj praktični in veliko bolj všečni.

Mali klasiki s polom na čelu imajo torej težko nalogo, a kaže, da imajo v rokavu precej adutov. Najočitneje je, da so se povečali. Res se večajo že vsaj dve desetletji, a tokrat ne glejte in primerjajte zunanjih centimetrov, sedite v pola in boste razumeli. Seveda ne bomo rekli, da je polo družinski, a polova prostornost dokazuje, da utesnjeno ni bilo niti takrat, ko so zadaj sedli mama in dva otroka.

Na splošno pa lahko rečemo, da je prostornost ena bistvenih prednosti, ki jih ima polo pred recimo fiesto, torej enem največjih tekmecev, proti katerem pa recimo polo izgubi v primerjavi voznih lastnosti. Polo je zgolj udoben, mestno in avtocestno, nikakor pa ni fiestino vozniško dinamičen. Je pa dejstvo, da je polov litrski turbo trivaljnik od fiestinega za dobrih pol litra varčnejši. Vsekakor priporočamo samodejni menjalnik, ta namreč postaja vse bolj obvezna oziroma standardna oprema tudi v dosegljivih avtomobilskih razredih. Je pa s tem menjalnikom težko voziti nežno pri nizkih hitrostih, recimo pri parkiranju bo vendarle nekaj zadreg.

S prostornostjo je torej polo odvzel SUV-jem en argument, proti všečnosti SUV-jev pa se polo bori s počutjem višjega razreda, novi polo je pač "nobel". Ponuja pa tudi opremo, ki mu močno dviga status - v grobem lahko rečemo, da ponuja vso najmodernejšo opremo. Bistveno pri naši odločitvi, da pola damo na vrh pri glasovanju za avto leta, pa je bilo, da so slovenski trgovci pripravili takšne pakete, da si kupci to moderno opremo tudi lahko privoščijo. S tem polo modernizira množično mobilnost in to moramo znova pohvaliti.

Vseeno pa ne smemo prezreti tega, da je polova cena privlačna zgolj v relativnem smislu, absolutno gledano polo ni poceni, avtomobili so se v celoti močno podražili v primerjavi s prejšnjimi generacijami, polo seveda tudi. Zato je bilo pravzaprav nujno potrebno, da je polo postal tako dober, so pa avtomobilski proizvajalci vendarle ohranili razmerja med ponudbo v različnih razredih. Naj vam damo konkreten primer: polov aktivni tempomat recimo zavira do ustavitve, kar je samo po sebi moderno in boljše kot pri starejših razrednih tekmecih. A v nasprotju s tistim pri recimo golfu se polov aktivni tempomat takoj po ustavitvi izključi - voznik mora sam pritisniti na zavoro. Pred obema pa je še nekaj nalog. Oba pa recimo čaka še nekaj let, da bosta med mestno vožnjo učinkoviteje zaznala vozila, ki stojijo pred rdečimi semaforji. Ker razumemo, da to v tehničnem smislu zahteva kombinacijo več naprav, kar bi seveda avtomobil še bolj podražilo, je to treba vzeti v zakup ali pa vzeti vsaj dvakrat dražji avtomobil.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4 m

medosna razdalja: 2,5 m

obračalni krog: 10,5 m

oddaljenost od tal: +14,8 cm

prtljažnik: 351 l

masa: 1.115 kg

1-litrski trivaljni bencinski motor

moč: 85 kW

navor: 200 Nm

7-stopenjski samodejni menjalnik

pogon na prednji kolesi

poraba: 5,7 l/100 km

izpusti CO2: 108 g/km

nakupna cena: 16.743 EUR

cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 381 EUR

