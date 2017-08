Volkswagen potrdil serijsko proizvodnjo električnega bullija

Volkswagen buzz

21. avgust 2017 ob 08:46

Monterey - MMC RTV SLO

Volkswagen je na dogodku Pebble Beach Concours d’Elegance potrdil serijsko proizvodnjo električnega kombija I.D. BUZZ, ki pooseblja slavnega bullija iz 60. let. V prodajne salone bo prišel leta 2022.

Kombi bo drugi model iz prihajajoče palete električnih modelov, ki jo je nemški proizvajalec predstavil s serijo konceptov z oznako I.D. Bo torej eden izmed treh modelov, ki bodo nastali na novi platformi za električna vozila MEB. Poleg kombija bo družina vključevala še kombilimuzino in terenskega križanca.

Serijski “električni bulli", ki se bo imenoval kar buzz, bo meril 4,9 metra v dolžino, proizvajali pa ga bodo v Volkswagnovi tovarni v Hanovru, kjer je nastajalo tudi prvih šest generacij legendarnega kombija. Od tam ga bodo izvažali na evropske trge, v Združene države Amerike in na Kitajsko.

Kombi bo opremljen s tehnologijo za avtonomno vožnjo tretje stopnje, Nemci pa za zdaj niso razkrili podatkov o pogonskem sklopu. Vemo pa, da mu bo prilagodljiva arhitektura z baterijami v dnu vozila zagotavljala prilagajanje sedežne postavitve. Koncept je z enim polnjenjem obljubljal do 435 kilometrov dosega, pri čemer bo serijska različica, ki bo prišla na trg šele na začetku prihodnjega desetletja, najverjetneje zmogla še več.

Volkswagnov prvi mož Herbert Diess je ob potrditvi serijske proizvodnje dejal, da so po predstavitvi koncepta v Detroitu in Ženevi prejeli veliko pisem in elektronskih sporočil od strank, ki so prosile, naj se odločijo serijsko proizvodnjo. Microbus, kot so ga imenovali čez lužo, je postal prava ikona kalifornijskega življenjskega sloga. Dodal je, da se bo ta zdaj vrnil, tokrat kot električno vozilo.

Martin Macrol