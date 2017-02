Volkswagen priznal, da so majhni motorji bolj umazani

Konec »downsizinga«

7. februar 2017 ob 07:25

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Pri Volkswagnu so priznali, da manjši motorji bolj onesnažujejo. Zmanjševanja motorjev je konec. To je potrdil sam predsednik uprave Herbert Diess.

Čeprav se zdi nenavadno, se z manjšanjem motorjev povečujejo poraba in izpusti. To je ob predstavitvi prenovljenega golfa v intervjuju za angleški Telegraph povedal predsednik uprave znamke Volkswagen, Herbert Diess.

Odmevna izjava pa vsaj delno dobiva potrditev s strani uporabnikov, ki v realnih razmerah opažamo ogromno razliko v porabi od tovarniško navedene. Iz Diessove izjave lahko posredno sklepamo, da so pravila, ki določajo pogoje za novi evropski meritveni cikel NEDC povsem neustrezna, česar do sedaj ni priznal še noben tako visok predstavnik kateregakoli avtomobilskega proizvajalca. Iz tega lahko sklepamo še, da razvoj motorjev z notranjem zgorevanjem nima prihodnosti ter da je izpuste mogoče zmanjšati le z elektrifikacijo.

Bolj požrešni in bolj strupeni

Majhni motorji bolj onesnažujejo zato, ker trenutno veljaven meritveni cikel NEDC od motorjev zahteva minimalno moč (pod 15 kilovati, kar pa ne velja za vse vrste vozil), zaradi česar so manjši agregati v veliki prednosti. A v realnih razmerah na cesti, kjer potrebujemo veliko več moči, morajo turbopuhala nadomestiti prostorninski primanjkljaj. Zaradi tega prihaja do dviga temperature, ki jo elektronika nadzoruje z vbrizgom večje količine goriva. Zato prihaja do povečanja izpustov CO2, dušikovih oksidov, neizgorelih plinov, trdnih delcev ter, ogljikovih oksidov ter, seveda, porabe.

Volkswagnovi načrti

To ne pomeni, da da bo Volkswagen nehal proizvajati litrski turbobencinski trivaljnik, ki ga med drugim vgrajujejo v up! in polo, temveč, da ne bodo dodatno zmanjševali prostornine. Litrskih strojev tako ne bomo videli v večjih modelih (nad golfom), pri dizlih pa bo najmanjši 1,6-litrski stroj. Pri slednjih gre tudi za enostavno ekonomsko računico. Majhni dizelski motorji preprosto ne prinašajo dovolj dobička, saj je denimo le 30 odstotkov vseh polov dizelskih. Poleg tega bodo stroški za razvoj dizelskega motorja, ki bo v skladu z novimi evropskimi predpisi (RDE), še višji, kar bo pomenilo nevzdržne stroške za ta segment.

Martin Macarol