Volkswagen s konceptom napovedal nov poltovornjak

Volkswagen tarok

11. november 2018 ob 09:14

Sao Paulo - MMC RTV SLO

Volkswagen je na mednarodnem avtomobilskem salonu v Sao Paulu predstavil koncept poltovornjaka, ki bi lahko poleg brazilskega osvajal tudi druge svetovne trge.

Konceptni poltovornjak je videti, kot bi bil pripravljen na serijsko proizvodnjo. To so potrdili tudi pri Volkswagnu in napovedali, da bo serijska različica taroka z minimalnimi spremembami kmalu na voljo na brazilskem trgu. Zelo verjetno je, da ga bomo videli tudi drugje po svetu, saj so Nemci v sporočilu za javnost zapisali, da bi lahko popestril ponudbo znamke tudi na drugih trgih.

Na prilagodljivi platformi

Tarok je lahko soliden delovni stroj, a na prvi pogled se zdi, da je v primerjavi z amarokom namenjen predvsem dejavnemu preživljanju prostega časa. To potrjuje tudi to, da je zasnovan na koncernski prilagodljivi platformi MQB. Z malce manj kot petimi metri dolžine je malce krajši od amaroka, ena izmed posebnosti, ki jih ponuja, pa je pomična pregrada med kesonom in potniškim prostorom. Ta omogoča prevoz daljših predmetov, pri čemer lahko skupna masa tovora znaša eno tono.

Pri obliki velja omeniti zlasti C-stebrička v slogu karoserijskih izvedb targa in panoramsko stekleno streho, ki sicer krasi le bolje opremljene osebne avtomobile. Pogled v notranjost razkriva sodobno zasnovano armaturno ploščo, ki vključuje zaslon namesto klasičnih merilnikov in velik zaslon na dotik na sredinski konzoli.

Koncept poganja 1,4-litrski turbobencinski štirivaljnik TSI s 110 kilovati (150 KM), ki lahko deluje na čisti etanol (E100) ali v kombinaciji z bencinom (E22). Moč se prenaša na vsa štiri kolesa prek šeststopenjskega samodejnega menjalnika in stalnega štirikolesnega pogona 4motion. Za serijski model bo poleg bencinarja na voljo tudi dvolitrski turbodizelski štirivaljni motor TDI.

Martin Macarol