Volkswagen s kopico bencinskih, dizelskih in električnih novosti

Modelna ofenziva

25. junij 2018 ob 08:46

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Volkswagen bo v prihodnjih nekaj letih predstavil veliko novosti, ki bodo vključevale tako vozila z motorji na notranje zgorevanje kot paleto električnih modelov, s katerimi bo prevetril trg.

Auto Motor Und Sport poroča, da bo nemški gigant do leta 2024 predstavil kar 17 popolnoma novih modelov.

Širitev modelne palete bodo začeli s športnima modeloma T-roc R in arteon R, ki naj bi ponujala izjemne zmogljivosti ter se uvrstila na vrh svojih razredov. Proti koncu letošnjega leta bo prišla na trg “kupejevska” izvedba tiguana, ki bo predstavljala premijsko alternativo običajnemu tiguanu in bo na voljo z dvolitrskim turbobencinarjem s 162 kilovati (220 KM) ter z dvolitrskim turbodizlom TDI, ki zmore 176 kilovatov (239 KM).

Pred vrati je tudi prenovljeni passat, ki mu bo sledil novi najmanjši model iz hišne terenske ponudbe. Imenoval se bo T-cross, zasnovan bo na polovi platformi in ponujal litrski bencinski trivaljnik, 1,5-litrski štirivaljnik s 110 kilovati (150 KM) ter dvolitrski s 147 kilovati (200 KM). V igri naj bi bili tudi 1,6-litrski turbodizelski motorji.

Nato bo na začetku prihodnjega leta na vrsti osma generacija golfa, ki se ji bo kmalu zatem pridružila prva električna kombilimuzina iz linije I.D. Za kombilimuzinski I.D. bo treba odšteti približno toliko kot za novega dizelskega golfa, z njegovim prihodom pa se bo poslovil e-golf.

Tudi bolj ekstremni R

Do leta 2024 bodo prišli na trg še štirje modeli iz električne linije I.D., v Wolfsburgu pa bodo svojim kupcem ponudili tudi nove modele z bencinskimi in dizelskimi motorji. Med temi bodo karavanski golf osme generacije, golf GTI in arteon shooting brake. Proti koncu leta 2019 bo prispel novi kombi T7, leta 2020 pa novi golf R, ki se bo postavil ob bok mercedesu A45 AMG ter bo označil nastanek osvežene, bolj ekstremne serije športnih modelov R.

