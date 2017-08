Volkswagen svetu pokazal malega športnega terenca T-roc

Volkswagen T-roc

24. avgust 2017 ob 07:52

Cernobbio - MMC RTV SLO

Po številnih napovedih je Volkswagen končno tudi uradno predstavil svojega prvega malega športnega terenca z imenom T-roc. Na voljo bo s pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa ter vsemi najnovejšimi asistenčnimi sistemi.

Volkswagen je s težko pričakovanim modelom T-roc, ki se bo uvrstil pod tiguana in touarega, končno dopolnil svojo ponudbo športnih terencev. Za razliko od večjih modelov je novinec oblikovan precej bolj drzno, kar se kaže z drugačnimi merskimi razmerji, kot smo jih bili do zdaj vajeni pri Volkswagnovih avtomobilih. T-roc je namreč razmeroma širok in nizek, poleg tega pa bo ponujal tudi številne možnosti personalizacije, po čemer Volkswagen do zdaj ni ravno slovel.

Povezljiv in varen

Velik poudarek je bil dan na povezljivost. Tu so že poznana digitalna instrumentna plošča, storitve Car-Net, ki jih ob izbiri multimedijske naprave z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) zaslonom mogoče nadgraditi s sistemom App-Connect (ta vključuje MirrorLink, Apple Carplay in Amdroid Auto). Poleg tega bo na voljo tudi paket storitev Security & Service za klice v sili ter vsakodnevne potrebe, ponudbo pa zaokrožujeta še brezžično polnjenje za pametne telefone in zvočni sistem znamke Beats.

Vsi modeli bodo serijsko opremljeni s sistemom za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem peščev in ohranjanjem vozila znotraj voznega pasu, sistemom za zaznavanje utrujenosti voznika ter sistemom za večnaletno zaviranje. Za doplačilo pa bodo med drugim na voljo tudi prilagodljivi tempomat, kamera za vzvratno vožnjo, kamere za mrtvi kot, sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji ob zapuščanju parkirišča ter sistem za pomoč pri vožnji v zastojih s samodejnim zaviranjem, pospeševanjem in vzdrževanjem smeri.

Z vso hišno tehniko

V motorni paleti bomo našli dva bencinska in tri dizelske prisilno polnjene stroje. Vstopno izbiro bo predstavljal litrski trivaljni TSI s 85 kilovati, (115 KM), nadenj pa se bo uvrstil 1,5-litrski štirivaljni TSI, ki zmore 110 kilovatov (150 KM). Dizelske barve bodo branili 1,6-litrski TDI s 85 kilovati (115 KM) ter dvolitrski TDI v različicah s 110 in 140 kilovati (150 in 190 KM). Vstopni bencinar bo na voljo le z ročnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesi, medtem ko bo močnejši na izbiro tudi z dvosklopčnim menjalnikom DSG in štirikolesnim pogonom. Podobno bo pri dizelskih strojih, pri katerih bo 1,6-litrski agregat na voljo le z ročnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesi, srednji z vsemi tremi možnostmi, najmočnejši pa le v kombinaciji z dvosklopčnim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa.

Različice s štirikolesnim pogonom bodo opremljene z vrtljivim gumbom, ki bo omogočal izbiro cestnih voznih profilov Street in Snow ter terenskih Offrod (s samodejno nastavitvijo) in Offroad individual (z nastavitvami po izbiri). Pri štirikolesno gnanih modelih bo serijsko vgrajen tudi sistem za izbiro voznih načinov (Comfort, Normal, Spot, Eco in Individual), ki bo pri ostalih različicah na voljo za doplačilo.

Notranjost označujejo robustne oblike v kombinaciji s sodobno digitalizacijo, krasijo pa jo barve, ki povzemajo zunanjost avtomobila. Potniški prostor je zasnovan tako, da ponuja čim boljšo preglednost. Poleg prostora za pet potnikov avtomobil ponuja še od 445 do 1.290 litrov prostora za prtljago.

V Nemčjii bo treba za osnovni model odšteti nekaj manj kot 20 tisoč evrov, koliko bo stal pri nas, kamor bo prispel novembra, pa še ni znano.

Martin Macarol