Volkswagen v Detroit s konceptom električnega enoprostorca

Nova električna družina

24. december 2016 ob 07:21

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Volkswagen bo prihodnji mesec na avtomobilskem salonu v Detroitu predstavil koncept enoprostorca, s katerim bi lahko v okviru svojega novega podjetja za ponujanje prevozov Moia šel v tekmo z Uberjem. Gre za povsem električen kombi z velikim dosegom, ki omogoča tudi avtonomno vožnjo.

Nemci so za zdaj objavili le nekaj fotografij drugega modela iz nove družine povsem električnih vozil z oznako ID. Novi enoprostorec sledi kombilimuzinskemu konceptu ID, ki smo ga prvič videli na letošnjem avtomobilskem salonu v Parizu.

Tako kot pariška študija je tudi enoprostorec zasnovan na Volkswagnovi novi prilagodljivi platformi za električna vozila MEB, po sliki sodeč pa njegova oblika nekoliko povzema slavni microbus, ki je zaznamoval več desetletji druge polovice prejšnjega stoletja.

Koncept ima vgrajena dva elektromotorja, ki mu zagotavljata štirikolesni pogon. Premore tudi volanski obroč, ki pa se ob vklopu funkcije za avtonomno vožnjo skrije v armaturno ploščo. Ob tem pri Volkswagnu zagotavljajo, da laserska, ultrazvočna in radarska tipala ter kamere spremljajo okolico in druge udeležence v prometu, potniki pa se lahko sprostijo.

Za novo podjetje

Tako kot kombilimuzinski koncept ID iz Pariza se lahko tudi novi pohvali s prostorno in prilagodljivo notranjostjo ter bi lahko predstavljal idealno vozilo za prevozne storitve novega Volswagnovega podjetja Moia, ki so ga predstavili na začetku tega meseca. Podjetje bo ponujalo mestne prevoze, ki jih bo mogoče naročiti prek aplikacije na pametnih telefonih. Sprva bodo za prevoze uporabljali obstoječe Volkswagnove modele, kot je transporter, pozneje pa jih bo zamenjalo novo električno vozilo.

Električni kombi predstavlja nov korak v okviru načrta, po katerem želi Volkswagen do leta 2025 predstaviti 30 električnih modelov, ki naj bi do takrat dosegli 25 odstotkov celotne proizvodnje, kar znaša med dva in tri milijone vozil na leto.

Borut Fakin