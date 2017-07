Volkswagnov 48-voltni hibridni sistem bo zaživel v modelu velikosti golfa

Alternative za dizelske motorje

3. julij 2017 ob 08:55

Berlin - MMC RTV SLO

Volkswagnov prvi avtomobil z 48-voltnim lahkim hibridnim sistemom bo model velikosti golfa. Nato bodo to tehnologijo razmeroma hitro dobili tudi drugi koncernski modeli.

O novem 48-voltnem hibridnem sistemu je za Automotive News Europe na predstavitvi novega pola v Berlinu spregovoril šef razvoja pri Volkswagnu, Frank Welsch. Povedal je, da bo tehnologija, ko bo nared za uporabo na platformi MQB, zahvaljujoč prilagodljivosti platforme hitro na voljo tudi za druge modele.

Na platformi MQB so zasnovani zelo različni koncernski modeli, od pola šeste generacije, do golfa in tiguana ter seat leona in škode octavie.

Zaradi upada prodaje dizelskih modelov, ki proizvajajo veliko več škodljivih izpustov, kot je bilo prikazano, proizvajalci uvajajo 48-voltne sisteme za večjo učinkovitost bencinskih modelov. Renault ga denimo ponuja pri enoprostorcu scènic.

Skupina Volkswagen išče alternative za dizelske motorje, ki bodo zaradi izpustov ogljikovih oksidov kmalu prepovedani v številnih evropskih mestih. Zadržanost kupcev do dizelskih modelov je še močnejša, odkar je Volkswagen septembra 2015 priznal goljufanje pri emisijskih testih ter prodajo avtomobilov, ki so proizvajali veliko več ogljikovih oksidov od uradno prikazanih vrednosti. Za odpravo te “težave” so morali Nemci vpoklicati več kot 11 milijonov vozil.

Enostavno predragi

Druga težava, s katero se soočajo dizelski motorji, je cena tehnologije, ki jim omogoča doseganje novih okoljskih standardov. Med drugim morajo uporabljati drago metodo selektivne katalitične redukcije (SCR), s katero sta opremljena tudi oba dizelska stroja pri novem polu. Welsch je že pred časom izjavil, da dizelska tehnika predstavlja kar 25 odstotkov vrednosti razvoja novega pola ter od 600 do 800 evrov stroškov za material na avtomobil. To je še toliko huje, če vemo, da bodo dizelske različice predstavljale le 15 odstotkov celotne prodaje modela. Zato bodo pri Volkswagnu namesto malih dizelskih motorjev v prihodnje razvijali blage 48-voltne hibride. Car and Driver je poročal, da bo Volkswagen še naprej razvijal bolj prilagodljive dvolitrske turbodizelske stroje EA288, a nobenih manjših.

Na vprašanje, ali bodo 48-voltni sistem namenili najprej golfu, je Welsch odgovoril, da pri razvoju ni pomembno, kateri avtomobil bo tehnologijo dobil. Najprej mora le-ta biti nared in šele nato se bodo odločili, s katerim modelom jo bodo poslali na trg. Toda najverjetneje jo bodo najprej namenili križancu T-roc, ki bo prišel na trg proti koncu letošnjega leta, uvrstil pa se bo pod tiguana.

Martin Macarol