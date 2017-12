Volkswagnovo podjetje predstavilo električni minibus

Najprej bo začel obratovati v Hamburgu

6. december 2017 ob 17:06

Frankfurt - MMC RTV SLO

Volkswagnovo podjetje za ponujanje prevozov Moia je eno leto po ustanovitvi predstavilo šestsedežni električni minibus. Mogoče ga bo naročiti prek aplikacije, najprej bo začel delovati v nemškem Hamburgu.

Kot je povedal direktor podjetja Ole Harms, želijo s pomočjo svojih storitev do leta 2025 v evropskih in ameriških mestih nadomestiti milijon vozil. Dodal je, da želijo ponuditi rešitve za prometne zastoje, onesnaževanje, hrup in pomanjkanje prostora.

V Hamburgu bo sprva začelo delovati 200 vozil, pri čemer bo to število v prihodnjih letih naraslo na tisoč. Podjetje bo najemalo voznike, hkrati pa bo svoje storitve ponujalo upravljavcem flot in mestom.

Volkswagen je pred enim letom z ustanovitvijo podjetja Moia svojemu portfelju, v katerem najdemo znamke, kot sta Audi in Škoda, dodal 13. znamko, s ciljem razširiti svojo ponudbo izven proizvodnje in prodaje ter s tem pridobiti nove vire prihodkov.

Nova storitev je del Volkswagnove strategije, ki so si jo zamislili po dizelskem škandalu in s katero se pripravljajo na prehod na električna vozila z novimi tehnologijami.

Stranke lahko prevoz podobno kot pri Uberju naročijo prek aplikacije na pametnem telefonu. Aplikacija pokaže, katera vozila so na voljo in kakšna je cena vožnje. Nato algoritem združi potnike s podobnim ciljem in se s tem izogne nepotrebnim ovinkom.

Praktičnost in udobje

Vozilo ponuja hitro internetno povezavo, sedeži pa so opremljeni z bralnimi lučkami in USB priključki za polnjenje mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Notranjost je zasnovana s posameznimi sedeži in veliko prostora za noge ter gibanje med njimi.

Z enim polnjenjem prevozi več kot 300 kilometrov, baterijo pa je do 80 odstotkov mogoče napolniti v 30 minutah.

Podjetje Moia želi postati eden največjih ponudnikov mobilnostnih storitev na svetu in v prihodnjih letih ustvarjati dve milijardi evrov prihodkov.

Martin Macarol