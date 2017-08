Volvo prevetril postavitev potniškega prostora

28. avgust 2017 ob 07:50

Volvo je izvedel raziskavo o tem, kakšen potniški prostor si želijo njihovi kupci. Želijo si predvsem več prostora, zato bodo pri novem volvu XC40 zvočnike umaknili iz vrat.

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli v različnih delih sveta, so bili precej predvidljivi. Večina vprašanih si namreč v avtomobilu želi predvsem več prostora. Očitno so pri Volvu pričakovali takšne odgovore in nekoliko prevetrili klasično zasnovo avtomobilske notranjosti z nekaj novostmi, ki bi morale razveseliti kupce novega športnega terenca XC40.

Tako so denimo zvočnike iz vrat prestavili v armaturno ploščo ter s tem ustvarili dovolj prostora za prenosni računalnik, tablični računalnik ali dve plastenki. Volvo bo te novosti predstavil s tretjim športnim terencem v svoji ponudbi, ki se bo uvrstil pod model XC60 in XC90.

S pravim košem za smeti

Inženirji so se odpovedali klasični postavitvi zvočnikov v vratih. Prenesli so jih v armaturno ploščo in vanjo vgradili prvi zračno hlajeni nizkotonec na svetu. Oblikovali so več prostora za odlaganje plastenk s pijačo, pod sprednjima sedežema pa bosta na voljo priročna predalčka. Izboljšali so tudi prostor za odlaganje in polnjenje mobilnega telefona, dodali reže za shranjevanje kartic in v sredinski naslon za roke vgradili pravi pravcat odstranljiv koš za smeti in prostor za papirnate robčke. Posvetili so se tudi prtljažniku in mu zagotovili dno, ki ga bo mogoče prilagajati za prevoz različnih predmetov.

XC40 se bo na trgu postavil ob bok audiju Q3 in BMW-ju X1, med drugim pa bo na voljo tudi s trivaljnimi motorji. Pred velikim občinstvom bo nastopil že čez nekaj tednov na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol