Poudarki Cross country je luksuzen avtomobil

Poleg udobja ponuja prave terenske zmogljivosti

CC ni coupe-cabriolet, ampak cross country! Foto: David Šavli To je volvo za vse, ki se redno odpravijo na izlet v hribe, ki redno gobarijo, nabirajo borovnice, kostanj, mah, ali pa opazujejo divje ptice in fotografirajo šakale v naših gozdovih. Foto: David Šavli V kabini je vse skupaj na najvišjem nivoju, les, usnje, high-end zvok, velik zaslon, vse je fino. Foto: David Šavli

Volvo V90 cross country T6: moderni volvo

Test nove generacije

11. marec 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

CC ni coupe-cabriolet, ampak cross country! In cross country je bil prvi Volvov avtomobil namenjen vožnji po makadamih in razdrapanih cestah, torej volvo za deželane.

Volvov cross country je še preden je avtomobilski svet zajela evforija SUV-jev, to je avto, zaradi katerega so nastali Audijevi allroadi, pred kratkim celo Mercedesov all-terrain. In lahko potrdimo, da so to tekmeci, ki jim volvo več kot odlično parira. Tokratni cross country je namreč moderni volvo! To pomeni, da je luksuzen! Status je pri njem vsaj tako, v resnici pa še celo veliko bolj pomemben kot praktičnost! Vkabini je vse skupaj na najvišjem nivoju, les, usnje, high-end zvok, velik zaslon, vse je fino.

Pričakovano je ohranil tiste lastnosti, zaradi katerih so ga vzljubile mame. Če smo konkretni, zelo bo všeč družinam z dvema majhnima otrokoma, malo manj pa tistim z visokoraslima najstnikoma. Tem družinam so namenjeni največji Volvovi SUV-ji, a teh v Volvovih propagandnih tiskovinah nikoli ne boste videli na slabih podlagah - no, tega cross countryja boste. To je torej volvo za vse, ki se redno odpravijo na izlet v hribe. Ki redno gobarijo, nabirajo borovnice, kostanj, mah, ali pa opazujejo divje ptice in fotografirajo šakale v naših gozdovih.

Njegovi uporabniki najverjetneje ne bodo brodili po 30 centimetrov globoki vodi in izkoričali 21-centimetrske oddaljenosti od tal, lahko pa poročamo, da smo tega štirikolesno gnanega cross-countryja preizkusili tudi v zahtevnejših terenskih pogojih in se je kar dobro izkazal. Marsikdaj tudi po zaslugi kar 230 kilovatov močnega in dizelsko prožnega bencinskega turbo motorja T6. Ta motor resnično ponudi tisto suverenost, ki si jo lahko privoščijo tisti, ki dovolj zaslužijo, da jim ni treba gledati na vsak obrat evrskega števca na bencinskem servisu. T6 je sicer lahko sprejemljivo varčen, a raje računajte na to, da vam bo pasalo poslušati njegovo rohnenje in zbujanje njegove dinamične plati. Saj ne, da bi bil V90 CC značajsko divji, vendarle je v svojem bistvu zgolj elegantni tihi Skandinavec, a med dinamično vožnjo ni težko doumeti, zakaj je reli doma prav na Volvovem polotoku.

Cross country je namreč veliko več kot zgolj našminkan V90, že po zaslugi tehnične nadgradnje, še posebej pa se to čuti v spremembi značaja avta. Izbirnik voznega režima torej v tem Švedu dejansko ima svoj smisel!

Ključni tehnični podatki:

- na testu Volvo V90 cross country (2.0, T awd)

Mere:

- dolžina: 4,9 m

- medosna razdalja: 2,9 m

- obračalni krog: X m

- oddaljenost od tal: 15,3 cm

- koeficient zračnega upora: 0,32

- prtljažnik: 500 l

- masa: 1868 kg

Pogon:

- 2-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 235 kW

- navor: 400 Nm

- 8-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 235/55 R18

- poraba: 8,4 l/100 km = 10 EUR/100km

- posoda za gorivo: 60 l

- doseg: 714 km

- izpusti CO2: 176 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 65615 EUR

- stroški finančnega leasinga: 9850 EUR/5 let

- stroški registracije: 10177 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 1645 EUR/5 let

- stroški goriva: 7667 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 823 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 28628 EUR

- stroški skupaj: 1125 EUR/mesec

Miha Merljak