Volvo XC60 D5 AWD: skandinavski dizajn v mestu oblikovanja

Test nove generacije

5. februar 2018 ob 14:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že odkar Volvo izdeluje SUV-je, je deležen navdušenja med družinami, saj njegovi terenci niso terensko okorni, nikakor ne rapersko nastopaški, tudi ne ameriško požrešni. In poleg slovesa do družine prijazne, pozitivno naravnane znamke so Švedi z aktualnimi modeli okrepili tudi svojo premijsko celostno podobo, novodobni Volvovi SUV-ji zdaj mikajo tudi vse tiste, ki so nekdaj prisegali zgolj na trikrako zvezdo, štiri kroge ali bavarski propeler.

Že v testu volva XC90 nismo varčevali s pohvalami, tudi pri XC60 ne bomo. Prva stvar, ki jo v tem manjšem bratu zazna voznik, je, da je ta veliki terenec izredno lahkoten. Užitek ga je voziti po mestu, kjer ga tudi ni težko parkirati, niti bočno, sistem samodejnega parkiranja namreč zelo jasno kaže, kako neki sistem skozi več let prodaje na neki način dozori, se izpopolni do take mere, da postane uporaben in prijazen za uporabo.

XC60 nasploh lahko vzamemo za dober primer, ko govorimo o značaju avtomobila. Užitek ga je namreč voziti umirjeno, avtomobil je resnično nadpovprečno udoben, sedeži so vrhunski, masažna funkcija ena najboljših, kar jih je mogoče dobiti ta hip. Navdušenje se nadaljuje na avtocesti, kjer je nadpovprečno tih in spet, resnično udoben. Izvrsten potovalnik je tudi po zaslugi vrhunskega zvočnega sistema, ki pa bolj kot s simulacijo göteborške koncertne dvorane navduši s svojimi nevtralnimi zvočnimi programi.

In prav zaradi tako izrazitega umirjenega značaja menimo, da XC60 ponuja izbirnik voznega režima po nepotrebnem, dovolj bi bil en sam, umirjeni, torej program comfort, pri katerem smiselno piše, da je to program “for everyday use”, torej za vsak dan. Na voljo je recimo tudi program off-road - ta je še kar smiseln, uporabili ga boste recimo v snegu, ko se boste želeli spustiti po zasneženem klancu, bo ta volvo samodejno ustrezno zaviral, da avtomobil ne bo zbezljal po svoje. Razen v snegu pa 'offroada' verjetno ne boste vklapljali. Je že res, da je XC60 tako kot marsikateri konkurenčen izdelek zlahka opravil z našimi testnimi klanci, a nekako se ta avtomobil značajsko ne prilega temu terenu, še celo Volvo ga niti v svoji propagandi nikoli ne pokaže v zahtevnih razmerah.

Da je izbirnik voznega režima sicer dobrodošel, a nepotreben, kaže tudi program sport. XC60 je namreč tako prijetno udoben, da ga v kako dinamiko ne boste prav pogosto silili. Res smo ga čisto spodobno peljali tudi dinamično, a sam avtomobil nam je s svojim tihim karakterjem ves čas pravil, da se umirimo.

Da, dajmo se umiriti in se poskusimo peljati, kot nas bodo v prihodnosti vozili avtomobili sami - avtonomno. XC60 recimo ponuja dober pogled v to prihodnost. Samodejno namreč zna uravnavati pospeševanje in zaviranje, vsaj na avtocesti to počne že povsem suvereno in brez napak! V mestu ga recimo še zmotijo stoječi avtomobili pred rdečimi semaforji, stoječi pešci so mu še vedno uganka, a vse, kar miga, ta volvo že dokaj zanesljivo prepozna. Hvalimo sistem pilot assist, ki kombinira sistem aktivnega ohranjanja na voznem pasu, torej s samodejnim vrtenjem volanskega obroča z omenjenim aktivnim tempomatom. Lahko ga uporabljate tudi v zastojih, ko ne bo prevelik greh, če se boste za hip obrnili k otroku ali si vzeli čas za izbiro novega podkasta za poslušanje, XC60 bo že dovolj skrbno pazil, da se vam v tistem hipu ne bo nič zgodilo. A ne veselite se prehitro, nikakor pa vam ne bo pustil, da bi njegove sposobnosti neodgovorno izkoriščali, zahteval bo, da imate roke ves čas blizu volana in da se zmorete vsak hip odzvati, če ugotovi prežečo nevarnost.

A vrnimo se k lahkotnosti. Prav v lahkotnosti vožnje je XC60 v prednosti pred XC90, torej pred svojim velikim bratom, ki pa seveda odpravlja pomanjkljivosti manjšega modela. V XC60 smo si namreč zadaj zaželeli tudi večjega, bolj družinskega prtljažnika, ni namreč dovolj, da je v prtljažniku vse skupaj zelo lično, mora biti tudi praktično.

Če torej recimo kolebate med dvema Volvovima terencema, je glede na to, da je ponudba opreme v obeh modelih tako rekoč enaka, izbira torej povsem logična: če vaša družina šteje več kot pet oseb, potem bo za vas sedemsedežni XC90, sicer manjši model. Poslovnega šarma in poslovnega statusa imata namreč oba enako!

Kjučni tehnični podatki:

dolžina: 4,69 m, medosna razdalja: 2,87 m, obračalni krog: 11,4 m, prtljažnik: 505 l; masa: 1879 kg, 2,0-litrski 4-valjni dizelski motor, moč: 173 kW, navor: 480 Nm, 8-stopenjski samodejni menjalnik, pogon na vsa štiri kolesa; poraba: 7,1 l/100 km; izpusti CO2: 144 g/km; cena osnovnega vozila: 55.329 EUR, cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 923 EUR

Miha Merljak