Volvov samovozni avtomobil namesto letala

Koncept volvo 360c

6. september 2018 ob 09:05

Pri Volvu menijo, da bi lahko z avtonomnimi avtomobili nadomestili krajša potovanja z letalom, ki so zamudna in praviloma neudobna. V ta namen so predstavili koncept izjemno udobnega potovalnika.

Pri Volvu vedo, da so lahko krajši leti, denimo na razdalji okoli 300 kilometrov, zaradi gneče in utesnjenosti letalskih potniških prostorov precej neudobni, zaradi vseh varnostnih in drugih postopkov pa so tudi zelo zamudni.

Zato so si zamislili električni avtomobil, ki nima volanskega obroča in vozi sam, poleg tega pa ponuja udobje prvega razreda. Koncept z oznako 360c tako ponuja kar štiri osnovne postavitve. Lahko je spalnica, potovalna pisarna, dnevna soba ali prostor za kratkočasenje med potovanjem.

Takšna vozila bi lahko za Volvo odprla nov trg, kot je več milijard vreden trg krajših celinskih letov. Lani je denimo na krajših domačih letih v Združenih državah Amerike potovalo kar 740 milijonov ljudi.

Nov način potovanja

Volvov prvi mož, Hakan Samuelsson, meni, da se bo ta posel v prihodnjih letih spremenil, Volvo pa bi te spremembe lahko vodil. Dodal je, da bodo samovozniki predstavljali velik korak naprej glede varnosti, a obenem omogočili tudi nove, zanimive poslovne modele ter ljudem ponujali preživljanje časa v avtomobilu na način, ki si ga želijo.

Volvo 360c bi lahko tako predstavljal drugo možnost namesto krajših letov, ki zaradi gneče in vseh postopkov ne omogočajo časovnega prihranka v primerjavi s potovanjem z avtomobilom. Poleg tega bi spremenil način potovanja v avtomobilu, saj bi tudi na poti ponujal možnost povezave in komunikacije z družino in prijatelji.

Martin Macarol