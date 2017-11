Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prevoz božičnega drevesca je lahko precej zahtevna naloga ... (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice Foto: Kardinal ustavil postavitev najvišjega božičnega drevesa Dodaj v

Voznik z božičnim drevescem nevede pustošil po mestu

Drevo je bilo večje, kot je mislil

19. november 2017 ob 15:12

Freiburg - MMC RTV SLO, STA

V majhnem mestecu na jugu Nemčije je moški napačno ocenil velikost božičnega drevesa, ki ga je prevažal, in povzročil gmotno škodo ter ogrozil druge udeležence v prometu.

Moški je v soboto dopoldne z božičnim drevesom v Kandernu poškodoval več prometnih znakov in most ter oviral druge udeležence v prometu, ki so se morali umikati tako drevesu kot padlim vejam.

Eden izmed njih je o nenavadnem incidentu obvestil freiburško policijo, ki je moškega, ki se opustošenja, ki ga je puščal za seboj, ni zavedal, izsledila tako, da je sledila sledi polomljenih vej.

Nemec bo moral za storjeno škodo plačati odškodnino, obtožen pa bo tudi pobega s kraja dogodka in še nekaterih drugih prekrškov.

T. H.