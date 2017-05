Poudarki Vrača se hummer H1 s sodobno tehniko

Vrača se veliki hummer

Ponovno rojstvo legendarnega terenca

16. maj 2017 ob 06:32

Detroit

Hummer, eden izmed bolj posebnih in pretiranih avtomobilov zadnjih nekaj desetletij se vrača. Obudilo ga je nekaj podjetnikov iz Detroita ter ga z novim imenom Humvee C-series trgu ponudilo za okoli 150 tisoč ameriških zelencev.

Hummerjeva zgodba sega v leto 1992, ko so začeli izdelovati civilno različico vojaškega terenca M998 HMMWV iz leta 1981. Ogromni in pretirani H1 ter za njim manjša in malce manj razvpita modela H2 in H3 so kmalu postali zelo priljubljeni med bogataši in zvezdniki. Proizvodnjo prvega so ustavili leta 2001, medtem ko sta H2 in H3 ugasnila leta 2009 oziroma 2010. Proizvodnja vojaškega HMMWV se je nadaljevala in ravno iz tega izhaja tudi novi humvee C-series.

Podjetje Humvee Export, ki je obudilo hummerja, so ustanovili detroitski podjetniki, med njimi oblikovalec Henrik Fisker ter nekdanji vodilni pri Boeingu, Gilbert Villareal. Maloserijska proizvodnja bo potekala v obratu podjetja VLF Automotive v Auburn Hillsu. Podjetje AM General zagotavlja vojaško vozilo brez motorja, ki ga nato sestavijo z enim od treh turbodizelskih ali z bencinskim motorjev. Pri dizlih gre za 6,5-litrski V8 v različicah s 140, 151 ali 184 kilovati (190, 205 ali 250 KM), Edino bencinsko izbiro pa predstavlja 6,2-litrski V8 stroj s 316 kilovati (430 KM).

Novi hummer bo na voljo tudi v Evropi s paketi opreme Bravo, Charlie in Delta. Gre za butični proizvod s sodobno tehniko in lastnostmi za resne terenske podvige. Tu velja omeniti osrednji sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, ojačana vrata in karoserijo iz kovičenega aluminija. Notranjost ponuja udobje in funkcionalnost v duhu tega avtomobila.

Cena obujenega velikana ni še znana, a naj bi znaša okoli 150 tisoč dolarjev (138 tisoč evrov).

Martin Macarol