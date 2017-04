Vrnitev Paramore: stari obrazi, nova glasba

Nov album Paramore in konec težkih časov

20. april 2017 ob 20:30

New York - MMC RTV SLO

Po štirih letih zatišja je iz tabora (nekdanjih 'zastavonoš' emokulture) Paramore prišla skladba Hard Times, s katero napovedujejo nov album in tudi novo poglavje v zgodbi, za katero je že vladala bojazen, da je končana.

Najmarkantnejši obraz in glas skupine Hayley Williams je vse od izdaje zadnjega albuma, ki so ga poimenovali kar preprosto Paramore, doživela največ preizkušenj. Borila se je z depresijo (o kateri je spregovorila leta 2014), se poročila in na neki način soočila z resničnostjo. "Lahko letite na krilih ideje, da ste lahko večni najstnik, toda sčasoma vas življenje močno udari po glavi," je dejala Williamsova v nedavnem intervjuju za New York Times.

Po koncu zadnje turneje je 28-letna in zgolj 157 centimetrov visoka pevka preživljala vrtoglavo obdobje. "Nisem niti vedela, ali bomo posneli še en album. V nekem trenutku si tega niti nisem želela. Potem pa sem se premislila: hotela sem ga posneti, toda nisem vedela, kako nam bo to uspelo," se je spominjala Williamsova. Razočarana je bila tudi nad mediji, ki so se začeli vedno bolj posvečati, kakšne barve bo njena naslednja pričeska (zato se je tudi zdaj prebarvala na bolj - zrelo - platinasto barvo).

Paramore na sodišču

Skupina, ki so jo vedno šteli za "preveč rokersko za pop in preveč pop za rockskupino", je od izdaje zadnjega albuma doživela nove kadrovske spremembe. Decembra 2015 je skupino zapustil baskitarist Jeremy Davis, ki je vse do takrat z Williamsovo in kitaristom Taylorjem Yorkom tvoril jedro Paramore. Davis je začel proti nekdanjima članoma skupine (natančneje proti Williamsovi) sodno bitko zaradi avtorskih pravic, do katerih je bil kot soustanovitelj po njegovih besedah upravičen.

Pevka se je branila z besedami, da je edina članica skupine, ki ima uradno pogodbo z založbo Atlantic Records. Preostali člani pa so zgolj pogodbeni sodelavci (njeni odvetniki so dodali, da je bila takšna ureditev tudi zaradi tega, ker je Williamsova želela ustvariti sistem tihe družbe znotraj skupine, tako da so člani skupine prejemali tudi del njenega zaslužka).

Zacova vrnitev

Williamsova je ostala sama z Yorkom. Na novi prelomnici - približno tako veliki kot leta 2010, ko sta skupino, ki je s svojo glasbo in besedili napajala celotno generacijo t. i. "emokulture", zapustila brata Farro (Zac in Josh). "Spet sem se spraševala, ali delam kaj narobe? Ko prebirate besede, ki jih drugi izrečejo o vas, si začete posledično govoriti: 'Pa sem res neke vrste divasta p****.' Vem, da nisem takšna, toda v meni se je prebudilo precej dvomov," se je spominjala Williamsova.

Sreča v nesreči za Williamsovo je bila v tem, da je na koncu prijateljstvo premagalo vse prepreke. Brata Farro - ustanovna člana skupine - sta odšla predvsem zaradi spora Williamsove z nekdanjim partnerjem in večinskim avtorjem skladb Joshem. Takrat sta brata trdila, da je skupina, ki je nastala v eni izmed garaž leta 2004 v Franklinu (Tennesseeju), postala "izdelani proizvod velike založbe" in da se je "vse začelo vrteti okoli Hayley".

Toda mlajši izmed bratov Farro, bobnar Zac, je v času od odhoda iz skupine znova zgradil močno prijateljsko vez z Yorkom - najboljšim prijateljem iz otroštva. "Celotno najstniško obdobje sem preživel s to skupino na turnejah," se je spominjal danes 26-letni Farro v pogovoru za New York Times. "Moral sem se na novo zagnati," je še dodal bobnar.

Zacovo vrnitev v skupino so sporočili oboževalcem prek družbenih omrežij s serijo fotografij. In nastajati je začel material za peti studijski album After Laughter, ki ga bodo izdali 12. maja. Za zdaj so ponudili v pokušino singel Hard Times, ki naznanja nov zvok skupine.

Nov album in konec težkih časov

"Paramore 5.0" se predstavlja z bolj ritmičnimi melodijami, ki so podkrepljene s 'synthovskimi' vložki. Predvsem v skladbi Hard Times prevladuje občutek 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ko so kraljevali Talking Heads, Tom Tom Club, Cyndi Lauper in Blondie. Hkrati pa je bilo pisanje novih skladb predvsem za Williamsovo terapevtsko. Tako je v njih zlila svoje občutke o izdaji, razočaranju in obžalovanju.

"Ne predstavljam si, da bi lahko dala na album nekaj, kar govori o tem, da je življenje čudovito in da je vse 'kul', zato 'zažurajte' z mano," je dejala pevka. A kljub vedno prisotnim govoricam, da prav založba diktira glasbeno izražanje skupine, to člani skupine zanikajo. "Do zdaj smo si nekako že prislužili svobodo," je dejal York. "Ne predstavljam si, da bi preigravali skladbo, ki jo je sproduciral Max Martin. Na tej točki bi nehali delovati," je še sklenil kitarist.

K. K.