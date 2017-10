Vrnitev SNL-ja: Ryan Gosling kot voditelj, Alec Baldwin (spet) kot Trump

SNL zaplul v 43. sezono

2. oktober 2017 ob 09:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Satirična oddaja Saturday Night Live (SNL) je svojo 43. sezono začela udarno - z Ryanom Goslingom kot voditeljem in z vrnitvijo Aleca Baldwina v parodični vlogi Donalda Trumpa.

Po izjemni 42. sezoni, ki je ekipi SNL-a prinesla novega emmyja in rekordno gledanost (tudi zaradi Baldwinovega Trumpa, ki se je iz priložnostnega skeča razvlekel še v novo sezono), kritiki nad sobotno premiero niso bili najbolj navdušeni, češ da je premalo koherentna, Gosling pa da kot voditelj ni bil najbolj posrečen oz. v skečih nikakor ne more obdržati resnega obraza.

36-letni kanadski igralec, ki si je z vlogo v muzikalu Dežela La la letos prislužil drugo nominacijo za oskarja, sicer te dni promovira Iztrebljevalca 2049, nadaljevanje kultne klasike iz leta 1982.

Denis Villeneuve, ki se je podpisal pod znanstvenofantastični spektakel, je bil pred težko nalogo, ko je sprejel režijo filma, ki bo neizogibno primerjan z odličnim izvirnikom. A kot kaže, je Iztrebljevalec 2049 prava mojstrovina.

Od Dežele La la do Portorika

Gosling je vodenje SNL-ja, svoje drugo po letu 2015, odprl s simpatičnim, čeravno ne najbolj smešnim skečem, v katerem je igral na karto belca, ki je "rešil džez" (referenca na njegovo vlogo v Deželi La la), pri čemer se mu je kot posebna gostja na koncu pridružila njegova soigralka iz filma Emma Stone.

V nadaljevanju oddaje je Gosling v skečih odigral vse od manekena za uniseks kavbojke do pobesnelega grafičnega zanesenjaka, ki mu tudi osem let po filmu ne gre v račun, kako so lahko pri filmu Avatar za naslov lenobno uporabili pisavo papyrus.

Oba skeča sta bila med najboljšimi v oddaji, Goslinga pa je povsem zlomil že preizkušeni skeč o vesoljski ugrabitvi, v katerem blesti Kate McKinnon, zvezdnica SNL-ja.

Gosling sam se je politike v svojem delu povsem izogibal, si pa je Trumpa korenito privoščil Baldwin, zlasti predsednikov odziv na orkan Maria na Portoriku in njegovo kritiko igralcev NFL-ja, medtem ko je daleč najostrejšo kritiko prvega moža ZDA podal SNL-jev Michael Che.

Več pa v spodnjih videih.

K. S.