Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Meeksov obraz je postal znan, potem ko je policija v Stocktonu v Kaliforniji na Facebooku objavila njegovo fotografijo. Takrat so ljudje množično všečkali njegovo fotografijo in jo komentirali. Foto: Reuters Po izpustu iz zapora se je začel uveljavljati v svetu mode. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Vroči kriminalec" gre v Hollywood: postal bo akcijski junak

Jeremy Meeks še naprej gradi svojo kariero

5. julij 2017 ob 08:29

London - MMC RTV SLO

Življenje 33-letnega Jeremyja Meeksa se je spremenilo po odsluženi kazni v zaporu. Najprej je zakorakal v svet mode, zdaj pa se zanj zanimajo filmski producenti, ki ga vidijo kot novo hollywoodsko zvezdo.

"Gre v Los Angeles, kjer ga čaka nekaj pomembnih sestankov z največjimi svetovnimi filmskimi producenti," je dejal vir za britanski tabloid Daily Star. Vidijo ga kot novega akcijskega junaka - nekaj podobnega, kar je Vin Diesel. Prav tako pa naj bi Meeks, ki je leta 2014 za dve leti pristal v zaporu, zaigral v filmu o svojem življenju.

Toda Meeksovi zadnji dnevi so vse prej kot mirni - sploh po tem, ko ga je paparac ulovil med poljubljanjem Chloe Green, hčerke lastnika prodajnega velikana Top Shop. Fotografije so hitro prišle do njegove žene Melisse, s katero ima dva otroka (prav z njimi je praznoval 4. julij in fotografijo delil na družbenem omrežju Instagram).

"Vroči kriminalec" se ni odzval na objave, je pa zato za Daily Star vir povedal, da bo poskusil to obrniti v svojo korist. "Fotografije, na katerih je s Chloe, so dvignile veliko prahu. Je na dobri poti, da postane najbolj znan svetovni maneken."

K. K.