"Vroči kriminalec" pozdravil rojstvo še enega sina

Drugi sin za Meeksa, prvi za Greenovo

7. junij 2018 ob 21:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hčerka lastnika prodajnega velikana Top Shop Chloe Green in maneken Jeremy Meeks, ki se ga je – potem ko je po spletu zakrožila njegova fotografija ob aretaciji – oprijel vzdevek "Vroči kriminalec", sta postala starša Jaydena Meeks-Greena.

Veselo novico je razglasila Greenova na svojem profilu na Instagramu. "Z veseljem naznanjava rojstvo najinega prelepega sina Jaydena Meeks-Greeena," je zapisala in dodala: "Rodil se je 29. maja. Tako mamica kot dojenček se počutita dobro. Vljudno vas prosimo, da spoštujete našo zasebnost." Novica, da pričakujeta otroka, je prišla v javnost marca.

34-letnega Meeksa in 27-letno Greenovo so prvič opazili skupaj junija 2017, ko je bil maneken še vedno poročen s svojo – zdaj odtujeno – ženo Melisso. Svojo zvezo sta na začetku skrivala, toda to je končal paparac, ki ju je ulovil med poljubljanjem. Fotografije so hitro prišle do njegove Melisse, s katero ima otroka Jeremyja jr. in si z njo še deli skrbništvo nad dvema posvojencema. Oktobra je Meeks vložil ločitvene papirje, na isti dan pa so ga opazili na počitnicah z Greenovo na St. Bartsu.

Spomnimo: Meeksa so v spletnega zvezdnika spremenili pristojni na policijski postaji v Stocktonu, ki so na svojem profilu na Facebooku objavili fotografije ujetih kriminalcev. Jeremyja so možje postave skupaj s še tremi sostorilci prijeli junija 2014, ko so pri njem našli polavtomatsko in dve avtomatski puški. In fotografija je postala spletna uspešnica.

Februarja 2015 so ga obsodili na dve leti zapora zaradi posedovanja orožja. A še preden je njegova fotografija obkrožila svet, je bil znan obraz na policijski postaji v Stocktonu v severni Kaliforniji, saj se je zaradi manjših in večjih kaznivih dejanj večkrat znašel za rešetkami.

K. K.