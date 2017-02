Vročica pred Emo narašča: izvajalci pilijo nastope in popravljajo še zadnje malenkosti

Za zmago se bo pomerilo osem finalistov

24. februar 2017 ob 11:25

Ljubljana

Nocoj bo na oder Gospodarskega razstavišča stopilo osem finalistov Eme 2017 - vsak izmed njih bo skušal prepričati tako gledalce kot strokovno žirijo in si s tem zagotoviti mesto na letošnji Evroviziji v Kijevu.

V prvem predizboru so slavili KiNG FOO, Nika Zorjan, Sell Out in Omar Naber, v drugem pa so roke zmagoslavno dvignili Nuška Drašček, Tim Kores, Raiven in BQL.

Sell Out bodo v letošnjem finalu na oder stopili prvi, predstavili pa se bodo s pesmijo Ni panike. "Še dobro, da nas je v bendu deset, torej ima vsak svojo nalogo v skupini. Nastop smo pilili kar v studiu, med snemanjem za sprostitev. Niti se ne obremenjujemo s tem, kaj bi lahko scensko spremenili. Mi smo v svoj nastop dali sebe z vso svojo energijo, zabavo, sproščenostjo. Menimo, da če delaš glasbo z velikim srcem, se to že nekje pozna. Mislimo pa tudi, da je sproščenosti, veselja, zabave v našem prostoru včasih premalo. Premalo se sprostimo, vse je vedno nekakšna tekma. Mi pa ravno besedo "tekma" zamenjujemo z besedo "zabava", je o pričakovanju finalnega nastopa pojasnil Uroš Obranovič.

Za Nuško Drašček je sodelovanje na letošnji Emi že tretje, v finale pa jo je ponesla pesem Flower In The Snow. "Vsak dan imam vaje v Operi za predstavo Pepelka (G. Rossini), kjer pojem glavno vlogo, tako da kakšnega posebnega sproščanja ni bilo. Sem se pa potrudila vsaj naspati dovolj, da me ne bo samo kofein držal pokonci," je v smehu razložila, kaj je počela v zadnjih dneh, ob čakanju na finalni večer.

Tretji bo na oder stopil Tim Kores s pesmijo Open Fire, ki jo je ustvaril s pomočjo producenta Gerharda Joosta. "Producent je bil letos poleti skupaj z dekletom in tremi psi na morju na Hrvaškem oziroma na potovanju po Balkanu. Ustavil se je tudi v Sloveniji, in ko je bil pri nas, je v avtu poslušal radio. Tam je večkrat slišal mojo pesem Brez poti in se je menda navdušil nad glasom in pesmijo, da je šel guglat. In je izvedel, da delam na radiu, zato je poklical in po rahlo nenavadnem pogovoru smo se dogovorili za srečanje. Super sva se ujela in nastala je pesem, s katero grem na Emo," je pojasnil Kores.

"Sem zelo zelo zadovoljna, ker so pesem odlično sprejeli ne samo Slovenci, ampak tudi tujci, in najbolj me fascinira to, da je tujce prepričala pesem, ki je napisana v enem izmed slovenskih narečij. Slišala sem celo komentarje, da prekmurščino nekateri celo enačijo s francoščino, kar mi je seveda zelo všeč," je o pestrem odzivu na pesem Fse pojasnila Nika Zorjan, ki se v vlogi glavne pevke na Emi letos predstavlja prvič.

KiNG FOO so na lanski Popevki prejeli nagrado za najboljšo interpretacijo in aranžma, na svoji prvi Emi pa jih je v finale popeljala pesem Wild Ride. "Naš koncept je že od začetka preprost. Band, pesem, in to je to. Vzemi ali pusti. Aleksandra ni oseba, ki jo lahko nadzorovano postaviš na oder. Lahko jo samo vržeš v situacijo in občuduješ njeno prezenco in glas. Male spremembe bodo, ne pa pričakovat bruhalcev ognja in go go plesalk," je o tem, kaj pripravljajo za finalni nastop, povedal Rok Golob.

Omar Naber bi bil v primeru zmage prvi moški predstavnik, ki bi Slovenijo na Evroviziji zastopal dvakrat. Prav tako pa bi bil to tudi njegov drugi nastop na Evroviziji v Kijevu, kjer se je že leta 2005 predstavil s pesmijo Stop. Tokrat se za zmago poteguje s pesmijo On My Way, ki je po njegovem mnenju v zadnjih dneh dobila zelo dobre odzive. "Z odzivom sem zelo zadovoljen, sicer pa nikakor ni v mojih rokah, kako se bodo poslušalci odzvali, to je absolutno stvar njihovega okusa, tako da sem dobrega odziva zelo vesel in sem jim hvaležen."

"Po tiho sva upala, da če bo vsaj nekaterim poslušalcem pesem tako všeč, kot je bila nama, ko smo jo ustvarili, bi znal biti odziv pozitiven. Takšen odziv, tak naval komentarjev in navdušenja že po prvi noči po polfinalu – popoln šok! Res nor občutek, zelo zadovoljna in nabita z energijo," sta svoje občutke na odziv po polfinalu strnila BQL, ki bosta s pesmijo Heart Of Gold nocoj nastopila pod številko sedem.

Nastope finalnega večera bo sklenila povratnica Raiven s pesmijo Zažarim, ki je poudarila, da za finale pri samem scenskem nastopu ne želi večjih sprememb, želi si pa, da bi bil vokalno nastop boljši.

O zmagovalcu bo odločalo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja bo 50 - 50. Slovenija se bo v Kijevu, kjer bo potekala Evrovizija, predstavila v drugi polovici prvega polfinala 9. maja. Kot v preteklih letih bo končni vrstni red nastopov določil organizator.

Polona Brajkovec