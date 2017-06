"Vsakogaršnja" zvezda na Pločniku slavnih? Vendarle ne tako preprosta folklora

Stoji že več kot 2600 zvezd

29. junij 2017 ob 14:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znanih je novih 34 zvezdniških imen, ki bodo svojo zvezdo na Pločniku slavnih dobili prihodnje leto. Zdi se, kot da zvezdo tam lahko dobi čisto vsak, a postopek vseeno ni tako preprost.

Na znamenitem pločniku v Los Angelesu v razmaku 1,8 metrov stoji že več kot 2600 zvezd, ki so si jih s svojim umetniškim delom prislužili predstavniki različnih branž. Letos so jo med drugim dobili Dwayne "The Rock" Johnson, Eva Longoria in Ryan Reynolds ter še 30 drugih.

Ta številka je videti velika, a v resnici je izbranih le 10 odstotkov prijavljenih imen. Vsako leto namreč dobijo več kot 300 prijav, nominirance pa čaka kar nekaj pogojev. "Treba je izpolniti določene obrazce, priložiti biografijo, pisno soglasje za nominacijo in zaveza, da se bodo osebno pojavili na svečanem odkritju, če bodo izbrani," je za CNN pojasnila Ana Martinez iz organizacijskega odbora. Zadnje omenjeno pravilo so določili potem, ko se glasbenik Bruce Springsteen na lastno ceremonijo preprosto ni prišel.

Komu zvezda in komu ne?

In kdo odloča, kateri zvezdniki so dostojni imenovanja? Petčlanska komisija trgovinske zbornice Hollywooda, člana katere sta tudi iskalec talentov Irving Azoff in producent Don Mischer. "Pod drobnogled vzamejo koliko časa je oseba v svojem poklicu, njene nagrade, nominacije in človekoljubno delo za skupnost," pojasnjuje Martinezova. Slava pa ima tudi svojo ceno, in sicer 30.000 ameriških dolarjev. Ki jo mora plačati vsak sam oziroma organizacije in sponzorji, ki stojijo za nominacijo.

Martinezova je pojasnila, da dejanska zvezda iz marmorja stane tri tisočake, preostanek zneska pa je namenjen za gradbena dela pri njeni vdelavi v tlakovce na pločniku, ceremonijo ob podelitvi in vzdrževanje tega javnega spomenika, ki ga letno obišče več kot 10 milijonov ljudi.

Dva kilometra zvezd

Pločnik slavnih sicer ni en pločnik, ampak se razteza čez 18 križišč vzdolž avenij Hollywood Boulevard in Vine Street. Razteza se v dolžini 2,1 km, ideja za njegovo izgradnjo pa se je začela leta 1958.

Vsaka z medenino obrobljena tlakovana zvezda je spomenik dosežkom v zabavni industriji in nosi ime igralca, glasbenika, režiserja, producenta, glasbene oz. gledališke skupine ali kakšne druge javne osebnosti, nekatere pa celo imena izmišljenih likov. Poleg imena je v zvezdi upodobljen še simbol, ki ponazarja eno od petih kategorij zabavne industrije - film, televizija, glasba, radio in gledališče.

Kot prvo prejemnico zvezde se običajno navaja Joanne Woodward, vendar pa je bila pravzaprav le ena od poskusno izžrebane osmerice za prototip zvezde. Prvo stalno zvezdo so postavili leta 1960, pripadla pa je režiserju Stanleyju Kramerju.

Priznanje tudi izmišljenim likom

Poleg ljudi, ki so zaznamovali hollywoodsko industrijo zabave, imajo svoje zvezde tudi nekateri priljubljeni izmišljeni liki, kot so Sneguljčica, Godzilla, animirana družina Simpsonovi, prihodnje leto jo bo med drugim dobila miška Mini, imajo jo pa že tudi zabaviščni park Disneyland ter skupine, kot so ekshibicijska košarkarska ekipa Harlem Globetrotters.

Nekatera imena niti nimajo neposredne povezave z zabavno industrijo in je komisija za njihovo vključitev nekoliko svobodneje interpretirala pravila. Najočitnejši takšen primer je z datumom pristanka na Luni posadka odprave Apollo 11 - Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins. Izbor so utemeljili s pomembnostjo televizijskega prenosa dogodka. Posameznik ima lahko več kot eno zvezdo, "Pojoči kavboj" Gene Autrey pa je edini z zvezdami v vseh petih kategorijah.

Zvezde nočejo vsi

Ne pričakajo pa vsi slavni zvezde z odprtimi rokami - igralec Russel Crowe jo je tako na primer kar trikrat zavrnil. "Najprej si nisem mislil, da sem posnel dovolj filmov, da bi si jo zaslužil. Zdaj pa sem nekako prišel do točke, ko sem si rekel, da me bodo, če priznanja ne bom kmalu sprejel, nehali vabiti," je nato pojasnil leta 2010, ko se je v četrto le omehčal.

Dolgo časa jo je zavračala tudi Jodie Foster, Julia Roberts in Clint Eastwood pa je še vendo ne želita.

