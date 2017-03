Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med nastopajočimi na festivalu Punk Rock Holiday, ki je že raprodan, bodo The Offspring, Pennywise, Propagandhi, Anti Flag, Less Than Jake, Ignite, The Toy Dolls ... Foto: Reuters Marilyn Manson, hkrati bend in umetniško ime njegovega frontmana, prihajajo na Metaldays. Foto: Reuters Med 16. in 19. avgustom bo potekal šesti Overjam International Regage Festival. Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vse glasbene poti vodijo v Tolmin - od Marilyna Mansona do The Offspring in Pennywise

Več glasbenih festivalov

7. marec 2017 ob 14:42

Tolmin - MMC RTV SLO

Ljubitelji metala, punka, reggaeja, bluesa in rocka z vseh koncev sveta bodo tudi letos romali v tolminsko Sotočje, kjer se bodo zabavali ob zvenečih glasbenih imenih.

Poleti bo v Tolminu potekalo več glasbenih festivalov - MetalDays, Punk Rock Holiday, Overjam International Regage Festival in MotörCity.

Začnimo pri Metaldaysu, ki je bil pred kratkim uvrščen na seznam najboljših festivalov metalske glasbe na svetu. Na petem MetalDaysu, ki bo potekal med 23. in 29. julijem, bo nastopilo več kot 110 nastopajočih iz vsega sveta, med njimi Marilyn Manson, Amon Amarth, Opeth, Doro, Iced Earth, Katatonia, Pain ... Novost letošnjega festivala je tretji oder, v celoti namenjen mladim upom metal glasbe. In še opozorilo: na voljo je le še nekaj vstopnic, sporočajo organizatorji.

Naslednji bodo na vrsto prišli ljubitelji punka in rocka - Punk Rock Holiday, ki bo potekal med 8. in 11. avgusta, je že razprodan. Kot so pojasnili organizatorji, so 1. septembra v prvih desetih urah od začetka prodaje, brez objave nastopajočih, razprodali vse vstopnice. Med nastopajočimi bodo The Offspring, Pennywise, Propagandhi, Anti Flag, Less Than Jake, Ignite, The Toy Dolls ...

Med 16. in 19. avgustom bo potekal šesti Overjam International Regage Festival. Znani so že prvi nastopajoči, med drugim bosta nastopila ambasador reggae glasbe iz Jamajke Freddie McGregor in mednarodno priznani Italijan Alborosie ...

Festivalsko poletje na tolminskem Sotočju bo letos sklenil nov, blues rock festival MotörCity. Prva izdaja bo med 24. in 27. avgustom postregla z nastopi številnih blues glasbenikov, kot so Chris Thomas King, Hans Theessink & Terry Evans, Henrik Freischlader, Prismojeni profesorji bluesa in Stray Train.

Metalska zabava že marca

Za predokus poletnega festivalskega dogajanja pa bo marca v Bohinjski Bistrici poskrbel Winter Days of Metal. Zimski metal festival se pridružuje omenjenim žanrsko profiliranim glasbenim festivalom. Je mlajši brat festivala MetalDays. Na zimskih metalpočitnicah, ki bodo potekale med 19. in 25. marcem, bo nastopilo 25 metal bandov, kot so Destruction, Flotsam & Jetsam, Taake, Belphegor, Rotting Christ, Draconian, Holy Moses, Disharmonic Orchestra.

D. S.