Vse najboljše, Doris Day, za 93. ... ups, 95. rojstni dan!

Rojstni list potrdil ugibanja, da je starejša, kot je trdila

3. april 2017 ob 08:52

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska legenda Doris Day bi morala danes praznovati 93. rojstni dan, a so jo le nekaj dni prej predstavniki sedme sile presenetili z dokazom, da jih v resnici šteje že 95.

Pravo leto rojstva upokojene pevke in igralke, ki se zadnja desetletja posveča predvsem dobrodelnosti, je že dolgo predmet ugibanja. Zdaj pa so pri tiskovni agenciji Associated Press tovrstnim ugibanjem naredili konec. Izbrskali so namreč kopijo zvezdničinega rojstnega lista, na katerem jasno piše, da je bila Doris Mary Ann Kappelhoff, kot je njeno rojstno ime, rojena v Cincinnatiju v zvezni državi Ohio 3. aprila 1922. "Vedno sem govorila, da so leta le številka, in se zato nisem kaj dosti ozirala na rojstne dneve, ampak je vseeno veliko olajšanje, da vem, koliko sem v resnici stara!" je v izjavi za javnost hudomušno zapisala hollywoodska veteranka.

Pomotoma zapisali napačno letnico?

Njen tiskovni predstavnik Charley Cullen Walters pa je ob tem dodal: "Dolgo časa se je ugibalo in govorilo o tem, koliko je Doris stara, tudi mediji so nas dostikrat spraševali o tem in očitno smo končno dobili pravi odgovor." Da takšna diva, kot je Dayeva, skriva svoja prava leta, sicer ni nič nenavadnega, bolj nenavadno je, kako ji je to tako dolgo uspevalo. "Slišal sem, da se je Doris nekoč, ko je bila še zelo mlada, potegovala za neko vlogo in po pomoti so na prijavni obrazec zapisali napačno letnico rojstva. Ne vemo, ali je zgodba resnična, ampak kot kaže, se je skozi leta številka obdržala."

S kolegico Betty White sta se pred leti pošalili na svoj račun, češ da je Betty od Doris dve leti starejša in zato "v prednosti". "Zdaj pa vemo, da sta v resnici le nekaj mesecev narazen, kar pomeni, da je vse skupaj še pomembneje, kot smo mislili," je še dejal Walters in dodal, da Dayevi zdravje še vedno odlično služi in da se že veseli, da bo kmalu stoletnica.

Živi sama, obkrožena s svojimi živalmi

A medtem ko januarja rojena Betty White še vedno uživa v svojem poklicu, se je Dayeva že pred leti umaknila izpod žarometov in uživa v upokojitvi. Živi v kalifornijskem mestecu Carmel, obkrožena s svojimi številnimi psi in mačkami, ki jih posvaja - slovi namreč kot velika zagovornica pravic živali, že od konca 70. let pa deluje tudi njena dobrodelna organizacija za pomoč potepuškim živalim. Tudi tokrat bo svoj rojstni dan izkoristila za svojevrstno zbiranje sredstev za pomoč zavetiščem za živali, je še napovedal njen predstavnik za odnose z javnostmi.

Posebnega praznovanja Doris Day sicer ne načrtuje, najverjetneje pa jo bodo ob jubileju obiskali njeni prijatelji, je še dejal Walters. Dayeva, ki je bila poročena štirikrat, je imela enega otroka, sina Terryja, a je ta zaradi raka umrl že leta 2004.

Posnela kar 650 skladb in 29 albumov

Doris Day je zaslovela po drugi svetovni vojni, ko se je na vrhove radijskih lestvic prebila njena skladba Sentimental Journey, nekaj let pozneje pa je podpisala pogodbo z založbo Columbia, za katero je do leta 1967 posnela več kot 650 skladb, s čimer je postala ena najproduktivnejših in najslavnejših glasbenic pod okriljem omenjene založbe. Svoj zadnji album (29. studijski) z naslovom My Heart je izdala leta 2011.

Dve zvezdi - ena za igralsko, druga za pevsko kariero

Leta 1948 je zajadrala tudi v igralske vode in tam vztrajala dobri dve desetletji. Med drugim smo jo lahko videli v klasikah, kot je na primer Šepetanja na blazini (Pillow Talk) ob Rocku Hudsonu, poleg tega pa je zapela večino pesmi, ki so bile predvajane v filmih, v katerih je igrala. Najslavnejša je verjetno njena skladba Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera), ki jo je zapela v Hitchcockovem filmu Mož, ki je preveč vedel. Zaradi svojih uspehov tako na glasbenem kot na filmskem področju je ena redkih zvezdnic, ki ima na hollywoodskem Pločniku slavnih kar dve zvezdi.

T. K. B.